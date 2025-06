“Debemos renovar nuestro compromiso para defender a Tierra del Fuego”

En tan significativa fecha el Gobernador reflexionó acerca de los tiempos que nos tocan transitar, recordando a quienes nos antecedieron.

USHUAIA.- En el marco de la celebración del Día de la Provincia, el gobernador de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, expresó que “cada 1° de junio recordamos el esfuerzo de quienes nos antecedieron, los pioneros; los que llegaron hasta este suelo maravilloso de nuestro país para cumplir sus sueños; que formaron familias y echaron raíces; los que pelearon por sus proyectos; los que se fueron y volvieron; los que aman a Tierra del Fuego y todos los días viven en ella porque saben que es el único lugar del mundo al que quieren pertenecer”.



“Así llegamos a este día y como suele ocurrirnos, lo hacemos en medio de un contexto nacional complejo por decisiones que se adoptan a 3 mil kilómetros de distancia y que ponen en jaque nuestra vida cotidiana, nuestras fuentes de empleo y nuestra soberanía”, recalcó.

El fervor de nuestros pioneros es el mismo fervor que vivimos días atrás en toda la Provincia.



El Gobernador resaltó que “el fervor de nuestros pioneros es el mismo fervor que vivimos días atrás en toda la Provincia, cuando miles de fueguinos y fueguinas salieron a las calles para acompañar a sus vecinos y vecinas; a sus amigos o familiares que hoy son parte de nuestra industria y que deben afrontar un nuevo embate de un Gobierno nacional de turno que no entiende de soberanía, de geopolítica, ni de lo que significa que miles de argentinos hayan elegido esta Provincia para cumplir sueños y proyectos”.



“Las y los fueguinos volvemos a renovar cada día nuestro deber con la Provincia y esta vez no va a ser la excepción. No importa cuánto quieran socavar nuestros sueños, nuestros proyectos; no importa cuánto intenten dinamitar el futuro de nuestros hijos e hijas; de nuestros nietos y nietas”, dijo.

Finalmente, Melella aseguró que, “como cada 1° de junio, renovamos nuestro compromiso y nuestra identidad. Somos fueguinos y fueguinas; somos un pueblo solidario; emprendedor; somos trabajadores y luchadores; y no vamos a permitirnos bajar los brazos ni renunciar a defender lo que es nuestro y de todos los que elegimos nacer, crecer y cumplir nuestros sueños en el Fin del Mundo”.