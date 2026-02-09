De Río Grande a las cocinas más prestigiosas de Francia

Desde el extremo sur del país hasta el corazón de la gastronomía europea. Ese es el recorrido que viene construyendo Sol Artaza, una joven cocinera de Río Grande que acaba de sumar un nuevo logro a su carrera al ser presentada oficialmente en el histórico restaurante Le Chapon Fin, con más de dos siglos de trayectoria.

Aunque hoy su nombre empieza a resonar en el circuito de la alta cocina francesa, su camino no fue lineal. El interés por la gastronomía apareció desde muy temprana edad, pero durante varios años su vida tomó otro rumbo: se mudó a Córdoba para estudiar Criminalística, carrera que cursó durante cinco años mientras trabajaba en distintos restaurantes.

A solo un año de recibirse, tomó una decisión clave: dejar esa formación y apostar definitivamente por su verdadera vocación. A partir de allí comenzó una etapa intensa de aprendizaje en cocinas cordobesas, sumando experiencia y herramientas profesionales.

En 2023, junto a su pareja —también cocinero y oriundo de Tierra del Fuego—, se trasladó a Uruguay con el objetivo de fortalecer su perfil laboral y reunir los recursos necesarios para dar el gran salto. Meses después, llegó la oportunidad que cambiaría todo: viajar a Francia, considerada la cuna de la gastronomía mundial.

El destino elegido fue Burdeos, ciudad emblemática por su tradición vitivinícola y su fuerte presencia de restaurantes de alto nivel. Allí, Sol dio sus primeros pasos como pastelera en Babel Bread, panadería distinguida como la mejor de Francia en 2024.

Su crecimiento continuó rápidamente y la llevó a trabajar bajo la órbita de uno de los chefs más reconocidos del país, Philippe Etchebest, participando en dos de sus establecimientos, uno de ellos galardonado con dos estrellas Michelin.

La historia de Sol Artaza es la de una elección valiente, sostenida por el esfuerzo y la constancia. Un recorrido que comenzó en Río Grande y hoy la encuentra formando parte de algunas de las cocinas más exigentes del mundo, demostrando que los sueños también pueden cocinarse a fuego lento.