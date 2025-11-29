De Machu Picchu a las Galápagos y la Antártida: el exceso de turismo amenaza destinos icónicos



Lugares de Latinoamérica que antes eran remotos paraísos ahora enfrentan una crisis por exceso de turismo.

Hoy esto ocurre en todo el mundo, y Latinoamérica no está exenta: decenas de destinos emblemáticos se están convirtiendo en víctimas de su propio éxito.



La proliferación de aerolíneas de bajo costo, el turismo de cruceros y el impacto de las redes sociales son los tres factores de mayor peso para que esto ocurra.



Según el profesor Joseph M. Cheer, especialista en Turismo Sostenible de la Universidad de Western Sydney, el turismo se vuelve problemático cuando «no se traduce en beneficios a nivel local».



Actualmente, las empresas globales son las que obtienen mayores ganancias, mientras las comunidades locales sufren las consecuencias.

Costa Rica: gentrificación en zonas costeras por exceso de turismo

Las zonas de Nosara y Santa Teresa muestran impactos alarmantes del exceso de turismo en Costa Rica.



La compra masiva de terrenos por extranjeros ha generado un aumento en el costo de vida y el desplazamiento de habitantes locales.



Nadia Alfaro, de la Asociación de desarrollo de Playa Pelada, aseguró a CNN que «se está desplazando mucho a la gente local».



Hoy, «subsistir ahí con el costo de los servicios es sumamente complicado» ya que los precios son «completamente inaccesibles» para los trabajadores locales.



El Programa Estado de la Nación de Costa Rica identificó la gentrificación en zonas costeras como objeto de estudio.



Nuevas investigaciones determinaron que el desarrollo de proyectos inmobiliarios de lujo ha transformado comunidades enteras.

México: crisis de vivienda en CDMX

La Ciudad de México enfrenta una crisis por la llegada masiva de turistas y el nomadismo digital.



Rosalba Loyde, socióloga de la UNAM, explicó a CNN que esto afecta especialmente el acceso a la vivienda.



Los alquileres, denuncian los locales, se triplicaron, y los residentes están viendo sus ciudades convertirse en parques de diversiones.



Al menos tres protestas se realizaron en julio pasado para reclamar por el encarecimiento de la vivienda.



Por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de vivienda contra la gentrificación para mantener a los vecinos en zonas céntricas.

Machu Pichu. AFP PHOTO/Cris BOURONCLE

Perú: Machu Picchu en riesgo por el exceso de turismo

En septiembre de 2025, la designación de Machu Picchu como una de las 7 Maravillas del Mundo se puso en riesgo.



La organización New7Wonders exhortó a Perú a redoblar «de manera urgente» los esfuerzos para mejorar la gestión del santuario.



Hasta septiembre se habían vendido alrededor de 1,4 millones de boletos para visitar Machu Picchu.

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders, advirtió que estos factores podrían afectar a Perú «por la mala experiencia de los visitantes» y comprometer su credibilidad.

El santuario recibe hasta 5.600 visitantes diarios en temporada alta.

Ecuador: ecosistema frágil en Galápagos

Las Islas Galápagos enfrentan un momento crucial. Allí, el turismo terrestre ha aumentado un 260% en las últimas dos décadas.



En 2024, un total de 279.277 turistas llegaron al archipiélago, un 4% más que en 2022.



Más de la mitad fueron extranjeros que generan emisiones de carbono y problemas de gestión de residuos.



Preocupado por la presión sobre el ecosistema, desde agosto de 2024 el Ministerio de Turismo de Ecuador duplicó de US$ 100 a US$ 200 la tarifa de entrada a Galápagos, el primer aumento desde 1998.

Antártida: turismo triplicado en una década

El turismo en la Antártida se triplicó en los últimos diez años. En la temporada 2024-2025, 118.162 personas viajaron al continente blanco. Hace 10 años, ese número era de alrededor de 36.000 personas.



La Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) señala que «si bien la Antártida recibe relativamente pocos visitantes, sus características únicas requieren salvaguardias rigurosas».



La necesidad de límites y planificación contra el exceso de turismo



El profesor Cheer enfatiza en diálogo con CNN que «el turismo excesivo no aparece de la noche a la mañana, sino que es una consecuencia de decisiones» sobre la gobernanza del desarrollo turístico.



Los especialistas coinciden en que no hay una respuesta única y todo depende del contexto local.



Una planificación turística a largo plazo es fundamental, donde el tipo de turismo sea adecuado para cada destino.



La IAATO plantea que «la Antártida tiene una profunda importancia global y el deber de protegerla es compartido por científicos, gobiernos, operadores turísticos y visitantes por igual».

FUENTE: https://noticiasambientales.com /CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: SaltaConmigo.com