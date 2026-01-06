De la Patagonia al mundo, llega un filme sobre el langostino

El próximo sábado 10 de enero, la televisión argentina sumará a su grilla una propuesta que busca recuperar el género documental en el horario central. Se trata de «Captura Salvaje», una serie de seis episodios que retrata la actividad industrial y humana detrás de la pesca del langostino en la Patagonia.

Raúl Matías Cereseto, empresario del sector e impulsor del proyecto, explicó que el objetivo es visibilizar una industria estratégica: “Argentina tiene una riqueza ictícola impresionante y una actividad pesquera muy desconocida por la sociedad, pero muy valorada internacionalmente”.

La producción, realizada en conjunto con Story Lab, se filmó durante el último verano en condiciones extremas y bajo estándares internacionales. Cereseto destacó que el enfoque no es meramente institucional, sino que prioriza el relato de quienes trabajan en alta mar. “Los protagonistas ya no somos los empresarios, sino los propios trabajadores; mostramos qué hay detrás de la actividad, con historias de vida, accidentes e incluso un hundimiento que ocurrió durante el rodaje”, señaló el entrevistado, comparando la épica del proyecto con éxitos globales como «Pesca Mortal».

Además del valor narrativo, el documental tiene un trasfondo comercial y político frente a la competencia de productos de criadero extranjeros. Según el productor, la serie busca generar conciencia sobre la calidad del producto nacional y los desafíos que enfrenta el sector, incluyendo la problemática de la pesca en la milla 201. “El documental tiene tres objetivos: uno comercial para hablarle al mundo, buscar licencia social en Argentina para que la gente conozca la pesca, y finalmente hablarle a la dirigencia política”, afirmó Cereseto, quien además confirmó que la serie ya se encuentra disponible en plataformas de streaming en más de 15 países».