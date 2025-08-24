De cara a octubre, así quedó la boleta única para senadores y diputados en la provincia

Las elecciones de octubre marcarán un antes y un después en Tierra del Fuego. Por primera vez, el electorado fueguino votará con Boleta Única de Papel (BUP), y esta semana se completó uno de los pasos fundamentales: el sorteo de ubicación de los candidatos en el diseño final de la boleta, que ya fue presentado en formato digital a los partidos y alianzas.

Este jueves, la Junta Electoral Nacional del distrito Tierra del Fuego llevó adelante el sorteo que definió el orden en que aparecerán los candidatos en la Boleta Única de Papel (BUP), que se utilizará por primera vez en una elección nacional en la provincia.

El procedimiento se realizó en presencia de los apoderados de cada espacio político habilitado a participar en los comicios y se basó en el método de doble ciego, como había anticipado el juez federal con competencia electoral, Federico H. Calvete.

Este método consistió en dos etapas: primero se sorteó una agrupación entre las ocho presentes, y luego el número de ubicación que le correspondería dentro de la boleta. El sorteo fue manual, con la asistencia de un bolillero que contenía ocho números correspondientes a la cantidad de listas.

El diseño de la boleta incluye a los candidatos a senadores en la parte superior y a los postulantes a diputados nacionales en la parte inferior, conforme a lo estipulado para el distrito. También se aprobaron los colores y logos de cada agrupación, que formarán parte del diseño gráfico.

Una vez finalizado el sorteo, los representantes partidarios pudieron visualizar el diseño digital final de la Boleta Única de Papel, que será la misma en todas las mesas de votación de la provincia.

El próximo paso será el envío de este diseño a la imprenta oficial designada, que deberá producir una muestra física de la boleta para que cada partido brinde su conformidad. Una vez aprobada esa instancia, se procederá a la impresión definitiva de todos los ejemplares que se distribuirán en los centros de votación de Tierra del Fuego.