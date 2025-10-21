Dawson y Martínez, en la II Carrera Nocturna JCA

El local Ezequiel Dawson y la riograndense Daniela Martínez se impusieron el sábado 18 en la segunda edición de la Carrera Nocturna JCA, sobre 9,60 kilómetros, con largada y llegada en el CAAD de Ushuaia, y unos 700 participantes (en 3 kilómetros y aquella distancia).

RIO GRANDE.- Dawson cronometró 35 minutos y 15 segundos (35:15), a una media de 3:40 cada 1.000 metros. Apenas 10” más tarde arribó Elías Greco (Atletismo Río Grande), y seguidamente ingresaron el capitalino Darío Guzmán (36:25), el riograndense Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) (36:32), y otro local, Víctor Marchisio (MaraTrail) (36:41).

En la rama femenina, Martínez (Atletismo Río Grande) registró 38:34 (promedio, 4:01), aventajando por unos 750 metros a su compañera Gina Brizuela (41:54). Tercera se ubicó la ushuaiense Brenda Tapia (44:11), cuarta Cristina Bustos –de Tolhuin- (44:26), y quinta la capitalina Cindy Ríos (44: 27), la única del mencionado lote que al día siguiente compitió en la 17° Vuelta del Paso Garibaldi (13,70 km.), alzándose allí con la octava victoria en dicha prueba (ver Página 13).