Deportes

Dawson y Martínez, en la II Carrera Nocturna JCA

martes 21 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El local Ezequiel Dawson y la riograndense Daniela Martínez se impusieron el sábado 18 en la segunda edición de la Carrera Nocturna JCA, sobre 9,60 kilómetros, con largada y llegada en el CAAD de Ushuaia, y unos 700 participantes (en 3 kilómetros y aquella distancia).

RIO GRANDE.- Dawson cronometró 35 minutos y 15 segundos (35:15), a una media de 3:40 cada 1.000 metros. Apenas 10” más tarde arribó Elías Greco (Atletismo Río Grande), y seguidamente ingresaron el capitalino Darío Guzmán (36:25), el riograndense Francisco Zsilavecz (La Voz del Viento/Tienda de Golosinas) (36:32), y otro local, Víctor Marchisio (MaraTrail) (36:41).

En la rama femenina, Martínez (Atletismo Río Grande) registró 38:34 (promedio, 4:01), aventajando por unos 750 metros a su compañera Gina Brizuela (41:54). Tercera se ubicó la ushuaiense Brenda Tapia (44:11), cuarta Cristina Bustos –de Tolhuin- (44:26), y quinta la capitalina Cindy Ríos (44: 27), la única del mencionado lote que al día siguiente compitió en la 17° Vuelta del Paso Garibaldi (13,70 km.), alzándose allí con la octava victoria en dicha prueba (ver Página 13).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *