Daredevil: Born Again confirma cuándo Matt Murdock regresará a la lucha en Hell’s Kitchen

Tras un final que dejó el camino listo para más, Daredevil: Born Again confirma cuándo veremos la segunda temporada.

Recientemente Daredevil: Born Again lanzó el noveno episodio “Directo al infierno” con el que cerró con broche de oro la primera temporada. Mientras los fans siguen asimilando el violento final, el showrunner tiene novedades de la segunda temporada.

Born Again cuenta que Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado ciego con habilidades sobrehumanas, vuelve a la lucha por la justicia en las calles de Hell’s Kitchen. En paralelo, el némesis de Matt, el ex jefe mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), persigue sus propios intereses políticos en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas comienzan a resurgir, ambos se encuentran en un inevitable curso de colisión.

Daredevil: Born Again regresará antes de lo esperado This is just the beginning. #DaredevilBornAgain pic.twitter.com/mv4vDOeMrb— Daredevil (@Daredevil) April 16, 2025

Además de Cox y D’Onofrio, la serie contó con el regreso de Deborah Ann Woll como Karen Page y Elden Henson como Foggy Nelson, los amigos y aliados de Matt. También dijeron presente Wilson Bethel como Bullseye y Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher. Los nuevos personajes no faltaron, ahí entran Margarita Levieva como Heather Glenn, Kamar de los Reyes como Hector Ayala / White Tiger, Michael Gandolfini como Daniel Blade, entre otros.

Si bien antes del estreno de la primera temporada, se sabía que Marvel Studios ya había ordenado una nueva entrega con ocho episodios, pero en ningún momento revelaron cuándo la veremos. Dario Scardapane, showrunner de Daredevil: Born Again, acudió a su cuenta de Instagram para celebrar el final de la temporada y traer los primeros detalles de la S2.

“Todo esto nos ha llevado a esto. Una mezcla de emociones al cerrar la temporada 1. Estoy muy agradecido con el elenco, el equipo y el estudio por su confianza y paciencia. Muchísimas gracias a Sana, Brad, Kevin, Lou, Aaron, Justin, Charlie, Vincent, Deb, Jon y a todo el equipo”, escribe el showrunner en la publicación. Dario no había terminado ya que cerró su posteo adelantando que Daredevil: Born Again regresará en marzo de 2026.

Actualmente se lleva adelante el rodaje de la nueva temporada en Nueva York, distintas filtraciones han adelantando varias situaciones y personajes. Tampoco hay que olvidar la escena post créditos del último episodio dejó el camino listo para el gran regreso de The Punisher.