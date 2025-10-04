Daños en dos vehículos que chocaron

Sucedió esta noche de viernes en la ciudad capital. Los ocupantes de ambos rodados fueron asistidos por médicos en el lugar y no fue necesario trasladarlos al hospital.

USHUAIA. – Esta noche dos vehículos colisionaron en la esquina de las calles Independencia y Constitución Fueguina de esta ciudad.

Se trató de un Renault Logan que conducía Emanuel Acosta (39), quien viajaba acompañado de un menor de 5 años y un Honda Cívic manejado por Juan Pablo Gómez (28).

Todos los ocupantes tuvieron dolencias leves y fueron asistidos por personal sanitario en el lugar; no fue necesario trasladarlos al nosocomio local.