Deportes

Daniela Martínez triunfó con amplitud en la bicisenda

martes 7 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) se impuso anteayer en la prueba “Octubre Rosa” (8 kilómetros), organizada por el Gobierno de la provincia, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, con 120 clasificadas.

RIO GRANDE.- La ganadora cronometró 33:38, siendo escoltada por sus compañeras Gina Brizuela (37:01), Jéssica Gómez (38:01), Micaela López (38:03) y Susana Valdebenito (38:07), quienes completaron 200 metros que la distancia original. Se corrió (ida y vuelta) entre el Cristo e inmediaciones de Circunvalación, y también hubo una prueba Promocional (3 km.)

Las que vienen

El sábado 18, desde las 20:00, se disputará en Ushuaia la Carrera Nocturna JCA, sobre 10 y 3 kilómetros, con inscripción gratuita (Informes: 2901-600875). En la prueba de mayor distancia se premiará a los tres primeros de la general con $ 170.000; $ 120.000; y $ 80.000, respectivamente.

Mientras que el domingo 19 se realizarán el 9° Cruce (distancia: 26,2 km.; Inscripción: $ 50.000; Largada: 7:00) y la 17° Vuelta (13,3 km.; $ 35.000; 7:40) del Paso Garibaldi, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (2964-515886) organiza sin interrupción desde 2009.

CLASIFICACION GENERAL * 18/29 AÑOS

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

1.Florencia Ovejero   5          8          42:05   5:16

2.Elvira Mamaní        15        9          42:08   5:16

3.Mariana Cáceres     6          28        47:11   5:54

4.Malena Rogel          3          34        48:52   6:07

5.Nazarena Millalonco          8          42        49:57   6:15

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

6.Ariadna González   2          43        49:59   6:15

7.Milagros Godoy      31        45        50:06   6:16

8.Camila Torres         1          53        50:56   6:22

9.Camila Fleitas         16        54        50:58   6:22

10.Zoe Arapa  14        57        51:22   6:25

11.Ana Quiroga 51:56 (60); 12.Janet Sosa 51:56 (61); 13.Maira Millacahuín 52:45 (63); 14.Camila Godoy 54:07 (75); 15.Mariana Solís 54:15 (77); 16.Mariana Barrientos 54:15 (78); 17.Macarena Emperatriz 55:07 (83); 18.Brisa Turdó 55:36 (85); 19.Rocío Bronzuoli 55:59 (87); 20.Isis Ferreira 56:48 (91); 21.Nair Benítez 56:57 (92); 22.Paula Suárez 57:16 (93); 23.Johanna Medrano 57:59 (95); 24.Florencia Bayón 58:42 (99); 25.Andrea Mario 1:01:03 (104); 26.Ariana Pérez 1:05:02 (114); 27.Yohana Pawlizki 1:06:09 (115); 28.Rocío Romero 1:06:10 (116); 29.Sofía Paredes 1:07:59 (118); 30.Sofía Domínguez 1:08:44 (119).

CLASIFICACION GENERAL * 30/39 AÑOS

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

1.Daniela Martínez    67        1          33:38   4:06

2.Gina Brizuela          65        2          37:01   4:30

3.Jéssica Gómez         54        3          38:01   4:38

4.Micaela López        88        4          38:03   4:38

5.Susana Valdebenito            105      5          38:07   4:39

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

6.Daniela Lamas        62        6          40:17   5:02

7.Cecilia Niclis          83        7          41:06   5:08

8.Daniela González    82        10        42:27   5:18

9.Cintia Torres           77        11        42:52   5:21

10.Sabrina Correa      69        12        42:59   5:22

Nota: los promedios de las cinco primeras clasificadas son sobre 8,2 km.; 11.Romina Donnay 43:18 (GA: 13); 12.Laura Hernández 43:52 (14); 13.Yanina Mencia 44:15 (15); 14.Erika Martínez 44:18 (16); 15.Sabrina Aguila 44:32 (17); 16.Marisol Arregues 45:01 (18); 17.Stefanía Padrón 46:14 (22); 18.Sara Ozuna 46:21 (23); 19.Gabriela Mayol 46:45 (25); 20.Emilia Ponce 47:25 (29); 21.Romina Legue 47:35 (30); 22.Samanta Crespo 48.00 (31); 23.Brenda Fervenza 48:28 (32); 24.Sofía Colman 48:58 (35); 25.Vanina Reyes 49:33 (39); 26.Katherine Morrison             49:33 (40); 27.Angela Santander 50:42 (47); 28.Daniela Jusid 50:47 (49); 29.Valeria Weiss 50:52 (51); 30.Julieta Fayanás 51:06 (55); 31.Griselda Camargo 51:15 (56); 32.Gabriela Naín 51:24 (58); 33.Jennifer Broullaud 51:52 (59); 34.Carolina Jiménez 53:22 (67); 35.Roxana Basualdo 53:34 (68); 36.Violeta González 53:38 (69); 37.Guadalupe Rodríguez 53:40 (71); 38.Natalia Soto 53:52 (72); 39.Belén Haro 53:58 (73); 40.Verónica Menchaca 54:06 (74); 41.Giovana Teglia 54:14 (76); 42.Carolina Rusch 54:23 (79); 43.Amancay Ludueña 56:07 (89); 44.Claudia Rodríguez 58:11 (97); 45.Cynthia Moyano 58:52 (100); 46.Daiana Avellaneda 1:00:56 (103); 47.Mayra Ojeda 1:01:12 (105); 48.Natalia Rodríguez 1:01:52 (106).

CLASIFICACION GENERAL * 40/49 AÑOS

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

1.Soledad Bustamante           143      19        45:11   5:39

2.Marcela Mansilla    155      20        45:40   5:42

3.Virginia Gutiérrez  172      24        46:37   5:50

4.Beatriz Soto 162      26        46:58   5:52

5.Liliana Moreyra      137      27        47:05   5:53

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

6.Alicia Martínez       139      33        48:32   6:04

7.Carina Moya           154      36        49:05   6:08

8.Lorena Espinoza     138      37        49:08   6:09

9.Eliana Serda            151      38        49:11   6:09

10.Camila Colipi        142      41        49:53   6:14

11.Romina Albornoz 50:00 (44); 12.Silvana Santana 50:34 (46); 13.Roxana 50:45 (48); 14.Valeria Miranda 50:54 (52);15.Sandra Gómez 52:14 (62); 16.Yasna Muñoz 52:55 (65); 17.Zonenona Arias 52:58 (66); 18.Magalí Vivas 54:24 (80); 19.Gisela Maravilla 55:00 (81); 20.Silvana Sánchez 55:03 (82); 21.Cintia Angel 55:18 (84); 22.Karina Ayala 55:42 (86); 23.María Cárcamo 56:04 (88); 24.Adriana De Roque 56:39 (90); 25.Paola Ojeda 57:16 (94); 26.Lorena Juárez 58:08 (96); 27.Patricia Romero 59:08 (101); 28.Mariela Da Silva 1:00:21 (102); 29.Susana Mascarello 1:02:28 (107); 30.Analía Vilca 1:03:11 (109); 31.Yohayna Reynoso 1:03:39 (110); 32.Valeria Pastori 1:04:54 (112); 33.Adriana Vázquez 1:04:55 (113); 34.Erica Figueroa 1:07:05 (117).

CLASIFICACION GENERAL * 50/59 AÑOS

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

1.Mariela Castro        186      21        46:00   5:45

2.Marcela Bora          191      50        50:50   6:21

3.María Costán          188      64        52:49   6:36

4.Angeles Suárez       189      70        53:39   6:42

P/Atleta         N°       G         Marca Prom.

6.Raquel García         185      108      1:03:03           7:53

7.Cecilia Díaz 194      111      1:04:14           8:02

5.Ma.Inés Caucamán  187      98        58:24   7:18

8.Carina Alberti         192      120      1:11:42           8:58

