Daniela Martínez triunfó con amplitud en la bicisenda

Daniela Martínez (Atletismo Río Grande) se impuso anteayer en la prueba “Octubre Rosa” (8 kilómetros), organizada por el Gobierno de la provincia, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, con 120 clasificadas.

RIO GRANDE.- La ganadora cronometró 33:38, siendo escoltada por sus compañeras Gina Brizuela (37:01), Jéssica Gómez (38:01), Micaela López (38:03) y Susana Valdebenito (38:07), quienes completaron 200 metros que la distancia original. Se corrió (ida y vuelta) entre el Cristo e inmediaciones de Circunvalación, y también hubo una prueba Promocional (3 km.)

Las que vienen

El sábado 18, desde las 20:00, se disputará en Ushuaia la Carrera Nocturna JCA, sobre 10 y 3 kilómetros, con inscripción gratuita (Informes: 2901-600875). En la prueba de mayor distancia se premiará a los tres primeros de la general con $ 170.000; $ 120.000; y $ 80.000, respectivamente.

Mientras que el domingo 19 se realizarán el 9° Cruce (distancia: 26,2 km.; Inscripción: $ 50.000; Largada: 7:00) y la 17° Vuelta (13,3 km.; $ 35.000; 7:40) del Paso Garibaldi, que la Agrupación Atlética Fin del Mundo (2964-515886) organiza sin interrupción desde 2009.

CLASIFICACION GENERAL * 18/29 AÑOS

P/Atleta N° G Marca Prom.

1.Florencia Ovejero 5 8 42:05 5:16

2.Elvira Mamaní 15 9 42:08 5:16

3.Mariana Cáceres 6 28 47:11 5:54

4.Malena Rogel 3 34 48:52 6:07

5.Nazarena Millalonco 8 42 49:57 6:15

P/Atleta N° G Marca Prom.

6.Ariadna González 2 43 49:59 6:15

7.Milagros Godoy 31 45 50:06 6:16

8.Camila Torres 1 53 50:56 6:22

9.Camila Fleitas 16 54 50:58 6:22

10.Zoe Arapa 14 57 51:22 6:25

11.Ana Quiroga 51:56 (60); 12.Janet Sosa 51:56 (61); 13.Maira Millacahuín 52:45 (63); 14.Camila Godoy 54:07 (75); 15.Mariana Solís 54:15 (77); 16.Mariana Barrientos 54:15 (78); 17.Macarena Emperatriz 55:07 (83); 18.Brisa Turdó 55:36 (85); 19.Rocío Bronzuoli 55:59 (87); 20.Isis Ferreira 56:48 (91); 21.Nair Benítez 56:57 (92); 22.Paula Suárez 57:16 (93); 23.Johanna Medrano 57:59 (95); 24.Florencia Bayón 58:42 (99); 25.Andrea Mario 1:01:03 (104); 26.Ariana Pérez 1:05:02 (114); 27.Yohana Pawlizki 1:06:09 (115); 28.Rocío Romero 1:06:10 (116); 29.Sofía Paredes 1:07:59 (118); 30.Sofía Domínguez 1:08:44 (119).

CLASIFICACION GENERAL * 30/39 AÑOS

P/Atleta N° G Marca Prom.

1.Daniela Martínez 67 1 33:38 4:06

2.Gina Brizuela 65 2 37:01 4:30

3.Jéssica Gómez 54 3 38:01 4:38

4.Micaela López 88 4 38:03 4:38

5.Susana Valdebenito 105 5 38:07 4:39

P/Atleta N° G Marca Prom.

6.Daniela Lamas 62 6 40:17 5:02

7.Cecilia Niclis 83 7 41:06 5:08

8.Daniela González 82 10 42:27 5:18

9.Cintia Torres 77 11 42:52 5:21

10.Sabrina Correa 69 12 42:59 5:22

Nota: los promedios de las cinco primeras clasificadas son sobre 8,2 km.; 11.Romina Donnay 43:18 (GA: 13); 12.Laura Hernández 43:52 (14); 13.Yanina Mencia 44:15 (15); 14.Erika Martínez 44:18 (16); 15.Sabrina Aguila 44:32 (17); 16.Marisol Arregues 45:01 (18); 17.Stefanía Padrón 46:14 (22); 18.Sara Ozuna 46:21 (23); 19.Gabriela Mayol 46:45 (25); 20.Emilia Ponce 47:25 (29); 21.Romina Legue 47:35 (30); 22.Samanta Crespo 48.00 (31); 23.Brenda Fervenza 48:28 (32); 24.Sofía Colman 48:58 (35); 25.Vanina Reyes 49:33 (39); 26.Katherine Morrison 49:33 (40); 27.Angela Santander 50:42 (47); 28.Daniela Jusid 50:47 (49); 29.Valeria Weiss 50:52 (51); 30.Julieta Fayanás 51:06 (55); 31.Griselda Camargo 51:15 (56); 32.Gabriela Naín 51:24 (58); 33.Jennifer Broullaud 51:52 (59); 34.Carolina Jiménez 53:22 (67); 35.Roxana Basualdo 53:34 (68); 36.Violeta González 53:38 (69); 37.Guadalupe Rodríguez 53:40 (71); 38.Natalia Soto 53:52 (72); 39.Belén Haro 53:58 (73); 40.Verónica Menchaca 54:06 (74); 41.Giovana Teglia 54:14 (76); 42.Carolina Rusch 54:23 (79); 43.Amancay Ludueña 56:07 (89); 44.Claudia Rodríguez 58:11 (97); 45.Cynthia Moyano 58:52 (100); 46.Daiana Avellaneda 1:00:56 (103); 47.Mayra Ojeda 1:01:12 (105); 48.Natalia Rodríguez 1:01:52 (106).

CLASIFICACION GENERAL * 40/49 AÑOS

P/Atleta N° G Marca Prom.

1.Soledad Bustamante 143 19 45:11 5:39

2.Marcela Mansilla 155 20 45:40 5:42

3.Virginia Gutiérrez 172 24 46:37 5:50

4.Beatriz Soto 162 26 46:58 5:52

5.Liliana Moreyra 137 27 47:05 5:53

P/Atleta N° G Marca Prom.

6.Alicia Martínez 139 33 48:32 6:04

7.Carina Moya 154 36 49:05 6:08

8.Lorena Espinoza 138 37 49:08 6:09

9.Eliana Serda 151 38 49:11 6:09

10.Camila Colipi 142 41 49:53 6:14

11.Romina Albornoz 50:00 (44); 12.Silvana Santana 50:34 (46); 13.Roxana 50:45 (48); 14.Valeria Miranda 50:54 (52);15.Sandra Gómez 52:14 (62); 16.Yasna Muñoz 52:55 (65); 17.Zonenona Arias 52:58 (66); 18.Magalí Vivas 54:24 (80); 19.Gisela Maravilla 55:00 (81); 20.Silvana Sánchez 55:03 (82); 21.Cintia Angel 55:18 (84); 22.Karina Ayala 55:42 (86); 23.María Cárcamo 56:04 (88); 24.Adriana De Roque 56:39 (90); 25.Paola Ojeda 57:16 (94); 26.Lorena Juárez 58:08 (96); 27.Patricia Romero 59:08 (101); 28.Mariela Da Silva 1:00:21 (102); 29.Susana Mascarello 1:02:28 (107); 30.Analía Vilca 1:03:11 (109); 31.Yohayna Reynoso 1:03:39 (110); 32.Valeria Pastori 1:04:54 (112); 33.Adriana Vázquez 1:04:55 (113); 34.Erica Figueroa 1:07:05 (117).

CLASIFICACION GENERAL * 50/59 AÑOS

P/Atleta N° G Marca Prom.

1.Mariela Castro 186 21 46:00 5:45

2.Marcela Bora 191 50 50:50 6:21

3.María Costán 188 64 52:49 6:36

4.Angeles Suárez 189 70 53:39 6:42

P/Atleta N° G Marca Prom.

6.Raquel García 185 108 1:03:03 7:53

7.Cecilia Díaz 194 111 1:04:14 8:02

5.Ma.Inés Caucamán 187 98 58:24 7:18

8.Carina Alberti 192 120 1:11:42 8:58