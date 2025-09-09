Daniela Bayerque se impuso en el Maratón de Punta del Este

Anteayer se disputó la decimosexta edición del Maratón de Punta del Este (Uruguay). Y fueron cerca de 700 los anotados para los 42,195 kilómetros.

RIO GRANDE.- En la rama femenina el triunfo le correspondió a la fueguina Daniela Bayerque, que en su debut internacional cruzó la meta al cabo de 3 horas, 11 minutos y 1 segundo (3:11:01), y con un neto de 3:10:56, a una media de 4:31 por cada kilómetro.

La pedestrista nacida en Mar del Plata y afincada en Río Grande pertenece a la categoría de 45 a 49 años, y finalizó al frente de otras 169 mujeres, y ocupó el puesto 65, entre 651 arribados.

En la general de su rama la escoltaron la uruguaya Isabel Fernández (3:12:02); la chilena Marcela Cárcamo (3:12:43); otra oriental, Juana Liendo (3:12:55); y la paraguaya Paulina Ocampo (3:18:46). MERCOSUR. Liendo (4°), Fernández (2°), Bayerque (1°), Cárcamo (3°) y Ocampo (5°), en Uruguay.

Entre los varones (481 clasificados) la victoria fue para Roberto Umpiérrez, de San Carlos (Uruguay), con 2:22:02, por delante del también local Julio Saroba (2:23:35), el coloniense Alexis Castro (2:24:01), el oriental Nicolás Espinosa (2:26:10) y el brasileño Gabriel Picarelli (2:31:39).

El circuito recorrió las dos principales ramblas de Maldonado y Punta del Este, atravesó los puentes ondulantes sobre el arroyo Maldonado y decenas de barrios.

Mi carrera

“Creo que quien me escoltó (Nota de la Redacción: la uruguaya Isabel Fernández) arrancó un poco delante mío, y más adelante la pasé. En mi caso fui acompañada durante unos kilómetros por otra chica, que no recuerdo ahora cómo quedó”, apuntó la fondista, que se dedica a esta disciplina desde hace 9 años, combinando pruebas de calle con otras de montaña (trail).

“Supongo que antes del kilómetro 10 quedé sola, en la punta femenina. En algunos tramos pequeños pude conectar con algún hombre, pero lamentablemente fueron en cortos períodos. A partir del kilómetro 32 tuve algunos problemas intestinales, así que fui intentando controlar ese inconveniente”, detalló nuestra entrevistada en partes de la carrera.

En cuanto al clima, “por suerte el día se presentó fresco, aunque en los últimos 8 kilómetros –en el regreso a la meta, desde el oeste- tuvimos bastante viento en contra”.

Sobre el perfil del circuito, Bayerque declaró que “los desniveles se sintieron, además que los más pronunciados (entre 30 y 40 metros sobre el nivel del mar) se concentran entre los kilómetros 20 y 35. También es una zona de muchos retomes y curvas. Todo el circuito estuvo muy bien señalizado, y con gente en cada desvío, indicando y cortando las calles”.

Como desde hace varias temporadas, la deportista fueguina sigue entrenando con Zona 4 Entrenamientos (su entrenador es Isaías Aguilera, santafesino de San Lorenzo).

“Por ahora, lo primero es descansar. Después vamos a volver a mezclar la ruta con un poco de trail”, dijo la maratonista.

Perfil

En los cuadros adjuntos, además de la clasificación general en la que se premió a los cinco primeros en cada rama, se añade los resultados conseguidos por Daniela Bayerque en los maratones de ruta, donde compitió en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Ushuaia y San Juan. Aparece el tiempo oficial, el neto, el promedio por kilómetro y la ocupación en la categoría, la rama y la general absoluta.

Las demás pruebas

El medio maratón (21,097 kilómetros) lo ganó el internacional uruguayo Martín Cuestas (1:06:39), escoltado por el brasileño Nidgie Da Silva (1:09:37) y el también uruguayo Waldemar González (1:10:41). El podio en la rama femenina fue totalmente celeste: 1.Flavia Lanza (1:22:56) (40° en la general absoluta); 2.Lorena Sosa (1:23:02) (42°); 3.Lucía Santucci (1:23:02) (43°). Arribaron 992 varones y 762 mujeres.

En 10 kilómetros venció el brasileño Jardelino Dos Santos (32:28), seguido por los uruguayos Guzmán Dibot (33:15) y Cristian Casaña (34:00). En la rama femenina, 1.Soledad Quiñones (Argentina) 37:51 (13° en la general absoluta); 2.Aldana Sabatel (Uruguay) 38:12 814°); 3.Victoria De León (Uruguay) 40:06 (20°). Cruzaron la meta 504 varones y 706 mujeres.

Mientras que en 5 kilómetros arribaron 311 mujeres y 154 varones. Los podios: 1.Daniel Klein (Brasil) 15:35; 2.Pablo Duarte (Uruguay) 16:09; 3.Gonzalo Cardoso (Uruguay) 16:24; 1.Consuelo Fernández (Uruguay) 19:51 (15° en la general absoluta); 2.Patricia Kray (Brasil) 20:25 (19°); 3.Noelia Reyes (Uruguay) 20:30 (20°).

En la provincia

Hoy y mañana (9:30/11:30 y 15:30/19:00), en Everest Cycling (Lasserre 453), Atletismo Río Grande entregará los dorsales a ser utilizados el domingo 14, en los 8 Kilómetros de Río Grande.

El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la AAFM y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400).

Por último, el domingo 28, el calendario de septiembre se completará con el regreso de los 10 kilómetros de la Independencia de Chile, de mano de la Agrupación Nehuen Pullú.

16° MARATON PUNTA DEL ESTE * MUJERES

P/Atleta País GA Marca Neto Prom.

1.Daniela Bayerque Argentina 65 3:11:01 3:10:56 4:31

2.Isabel Fernández Uruguay 69 3:12:02 3:11:53 4:32

3.Marcela Cárcamo Chile 74 3:12:43 3:12:37 4:33

4.Juana Liendo Uruguay 76 3:12:55 3:12:50 4:34

5.Paulina Ocampo Paraguay 98 3:18:46 3:18:21 4:42

Velocidad de la ganadora: 13,259 km/h. Nota: GA (general absoluta). Clasificadas: 170.

16° MARATON PUNTA DEL ESTE * VARONES

P/Atleta País Marca Neto Prom.

1.Roberto Umpiérrez Uruguay 2:22:01 2:22:00 3:21

2.Julio Saroba Uruguay 2:23:35 2:23:35 3:24

3.Alexis Castro Uruguay 2:24:01 2:23:59 3:24

4.Nicolas Espinosa Uruguay 2:26:10 2:26:09 3:27

5.Gabriel Picarelli Brasil 2:31:39 2:31:37 3:35

Velocidad del ganador: 17,828 km/h. Clasificados: 481.

LOS MARATONES DE DANIELA BAYERQUE

Fecha Lugar Marca Neto Prom. Categ. Sexo General

22/09/2019 Buenos Aires 3:26:42 3:25:33 4:52 17° (35/39 años) sin datos 1.162

19/09/2021 Rosario 3:21:38 sin datos 4:46 5ª (40/44 años) 18ª sin datos

24/04/2022 M.del Plata 3:16:13 3:15:06 4:37 4° (40/44 años) 6° sin datos

30/04/2023 Mendoza 3:09:11 3:09:11 4:29 1° (40/44) 4° sin datos

21/04/2024 Ushuaia 3:34:24 3:34:24 5:04 1° (41/45 años) 2° 13°

28/07/2024 San Juan 3:15:11 3:15:11 4:37 2° (40/44) 4° sin datos

07/09/2025 Pta.del Este 3:11:01 3:10:56 4:31 1/36 (45/49 años) 1/170 65/651