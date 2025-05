Daniel Santucho Navajas presentó su libro “Nieto 133…” en Tierra del Fuego

En una actividad organizada por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF, y la Red por el Derecho a la Identidad TDFAeIAS, el pasado lunes 19 y martes 20, Daniel Santucho Navajas presentó su libro “Nieto 133. Mi camino hacia la verdad” en el Foyer de la Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia y en la seccional del sindicato en la ciudad de Río Grande.

La presentación, abierta al público en general, contó con la presencia de bibliotecarias y bibliotecarios de las instituciones de nivel Primario y Secundario, delegadas, delegados e integrantes de las comisiones directivas de SUTEF. La presentación fue en el Foyer de la Casa de la Cultura de la ciudad de Ushuaia y en la seccional del sindicato en la ciudad de Río Grande.

Daniel Santucho Navajas es el nieto 133, cuya identidad fue restituida el 26 de julio de 2023. Es hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, quien se encuentra desaparecida desde el 13 de julio de 1976; nieto de Nélida Gómez de Navajas, integrante histórica de la Asociación Civil “Abuelas de Plaza de Mayo”; hermano de Camilo, Miguel y Florencia; y papá de Camila y Milagros.

En un primer momento, Julio Beriau, referente de la Red por el Derecho a la Identidad TDFAeIAS, celebró la realización de la presentación del libro en la provincia y explicó la tarea que se realiza desde la Red por el Derecho a la Identidad en nuestra provincia, guiando y acompañando a las personas que dudan de su identidad, con el objetivo de encontrar a los 300 nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar. Con este claro objetivo, invitó a continuar trabajando para encontrar a cada nieta y nieto, hoy adultos que posiblemente tengan hijas e hijos a quienes también se le vulnera sistemáticamente su derecho a la identidad. Daniel Santucho Navajas es el nieto 133, cuya identidad fue restituida el 26 de julio de 2023.

Por su parte, Gimena Aguila, secretaria de Cultura, Derechos Humanos y Medio Ambiente de SUTEF, destacó la relevancia que adquieren acciones y actividades como la presentación del libro en un contexto adverso, con un gobierno nacional que reivindica a la dictadura cívico eclesiástico militar. En ese sentido, planteó que es necesario resistir y sostener la lucha por memoria, verdad y justicia. Consideró que el testimonio de vida de Daniel, un relato íntimo y personal que forma parte de nuestra memoria colectiva, nos permite comprender nuestra historia para contribuir en la formación de ciudadanías críticas que hagan posible una sociedad más justa, plural y democrática.

SUTEF hizo entrega de ejemplares para las instituciones educativas

Beatriz Díaz, integrante de la comisión directiva de SUTEF seccional Ushuaia, acompañó a Daniel durante la presentación, A partir de la lectura de un párrafo de la obra, le preguntó “¿Cómo fue ese camino en el Daniel Enrique González se convirtió en Daniel Santucho Navajas?”.

En el marco de la presentación del libro SUTEF realizó la entrega de un ejemplar del libro para todas las bibliotecas escolares de las instituciones de Nivel Primario, Secundario y de la Modalidad Jóvenes y Adultos de toda la provincia, para continuar sembrando memoria desde el aula y llegar a las niñeces y juventudes con el testimonio, tan fundamental para continuar este legado, de Daniel.

Presentación de Daniel

En un emotivo encuentro, relató la historia de una infancia solitaria y retraída, compartida con un apropiador que portaba un arma en todo momento y que se mostraba intimidante frente a los demás. «Para mí es algo increíble el saber que el libro va a estar en cada colegio, que pueda estar en manos de cada alumno, eso es inmenso, no puedo poner en palabras. Muchas gracias, de verdad que estoy muy feliz por eso». Daniel

Tras la muerte de su apropiadora, su hermana de crianza le expresa las dudas que tiene sobre su identidad debido a las circunstancias en que se enteró de su existencia. A partir de ese momento, Daniel cuenta que inicia un difícil camino para descubrir la verdad sobre su identidad. A través de la terapia, explica, se fortaleció para superar miedos y contradicciones, y se acercó nuevamente a Abuelas de Plaza de Mayo, no solo por él sino también por sus hijas, cuyo derecho a la identidad también había sido vulnerado.

Daniel cuenta su encuentro con una familia que siempre lo buscó a pesar de no tener certezas de su nacimiento y que, desde aquel 26 de julio, su vida cambió completamente. De sentirse solo e imaginarse que, posiblemente, podría encontrarse con un hermano o hermana, recuperó a un padre, tres hermanos y una enorme familia que lo recibió con calidez y amor.

Finalmente, agregó que es el legado de su madre Cristina y su abuela Nélida, sumado al impulso que le dieron Miguel, Florencia y su padre, lo que lo llevan a asumir el compromiso militante para encontrar a las 300 personas apropiadas por la dictadura y por sostener la memoria, por la verdad y la justicia.

Al finalizar el encuentro, se realizó la entrega del libro para las bibliotecas de las instituciones de Nivel Primario, Secundario y de la Modalidad Jóvenes y Adultos.

Presentación del libro en Colegios Secundarios

Estas jornadas continuaron con las visitas a los colegios Los Andes y Olga B. de Arko, de Ushuaia, CPET y Padre Zink, en Río Grande. Cada encuentro estuvo cargado de emotividad, Daniel fue recibido con carteles que anunciaban su llegada. «Entender la importancia de la identidad, de saber quién es uno, cuál es nuestro origen, nuestra familia, de dónde venimos y poner en valor todo eso. El hecho de vivir una mentira a mí me marcó muchísimo, pero el hecho de poder saber la verdad, mi origen y mi familia me ayudó muchísimo a no quedarme en esos 46 años de mentira» Daniel

Luego de compartir con las juventudes su testimonio, mantuvieron cálidas conversaciones que les permitieron conocer mejor su historia, realizaron preguntas y expresaron el agradecimiento por llevar el libro a sus colegios.

