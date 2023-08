Daniel Preto palpita el Gran Premio

En contacto con Fuego Motor, el máximo referente del Gran Premio de la Hermandad: Daniel Preto, habló de cara a la 48° edición que se llevará a cabo entre el 17 y 20 de agosto. “Si gano una más, no me voy a enojar”, dijo el histórico piloto ushuaiense.

RIO GRANDE.- El único piloto que ha ganado dos veces la Copa Challenger de manera definitiva y último triunfador con el Honda Civic, Daniel Preto, pasó por Fuego Motor y dejó conceptos claves pensando en la 48° edición del Gran Premio que se llevará a cabo la semana entrante.

“Para mí lo que era un poco extenuante era las cosas que acostumbraba hacer para una carrera bien preparada. Tengo ganas de hacer una carrera más distendida, pero obviamente haciendo lo mejor que pueda. Soy sincero hace poco, para todos los años que la llevo corriendo, siento que aprendí como se gana esta carrera o al menos que hay que hacer para tener las mayores posibilidades”, declaró con sabiduría.

Cabe destacar que Preto se impuso por primera vez en 1984, hace casi 40 años, dentro de la categoría B. Pero esa hambre de gloria no se agota: “La Hermandad me dio la posibilidad de ganar todo lo que uno puede desear como piloto, pero si gano una vez más no me voy a enojar”.

Pasaron varios años hasta que pudo volver a ganarla en 1991, 1992 y 1993, obteniendo su primera Challenger en la categoría C: “Que llegue agosto y saber que no vas a correr la Hermandad es bastante duro, al menos por ahora, deportivamente es mi vida”.

Tras un largo impasse con representación en el ámbito nacional, Preto volvió a treparse a lo más alto del podio en 2010 ya con el Honda Civic: “La Hermandad es la Hermandad, a mí me invitaron a correr una carrera de Leyendas, estaba Raies, Sánchez, Bescham, Suriani y mi presentación no era por las carreras que había ganado o que era tres veces subcampeón argentino, la presentación era del 7 veces ganador del Gran Premio de la Hermandad en Tierra del Fuego”.

“Creo que esta Hermandad es para inteligentes, pienso salir con mi auto a hacer un buen ritmo. Sé que hoy hay pilotos más rápidos que yo en la categoría, con muchas ganas de ganar, no será nada fácil para ninguno”, agregó quien volvió a meter las tres consecutivas para adueñarse de su segunda Copa Challenger.

Fiel defensor de la seguridad y los cambios, aclaró: “La Hermandad necesita cambios, pero habrá que ir haciéndolos progresivamente, hay mucha tradición y no se puede hacer todo de una sola vez. La implementación del Sirius es muy buena, necesita una complementación aérea, pero ya dimos un primer paso, ojalá el año que viene sume más complementos”.

¿Hace falta agregar algo más? Leyenda…