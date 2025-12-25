Daniel Harrington saludó a la comunidad tolhuinense en estas fiestas

En el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, compartió un mensaje de salutación y reflexión dirigido a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, destacando la importancia de la unión, el trabajo colectivo y el orgullo de pertenecer a la comunidad tolhuinense.

“Desde el corazón de nuestra provincia queremos desearles a todos los fueguinos y fueguinas una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”, expresó el jefe comunal, subrayando el valor de estas fechas como un momento de encuentro y balance colectivo.

En su mensaje, el Intendente resaltó el camino recorrido durante el año y convocó a la comunidad a seguir fortaleciendo los lazos sociales: “Que esta época nos encuentre unidos, celebrando todo lo que hemos construido como comunidad y renovando el compromiso de seguir trabajando juntos por un 2026 lleno de logros compartidos, esperanza y oportunidades”.

Finalmente, Harrington reafirmó el sentido de identidad local que caracteriza a la ciudad: “Sigamos siendo orgullosamente tolhuinenses”, señaló, haciendo extensivo su saludo y sus mejores deseos a todas las familias de la localidad.