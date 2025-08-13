Daiana Freiberger: “No vamos a ser cómplices del vaciamiento de la industria fueguina”

Daiana Freiberger mantuvo conversación telefónica en el programa radial “El Ángel de la radio” donde fue consultada por “Defendamos Tierra del Fuego”, el frente que compone junto al Intendente de Río Grande Martín Pérez, “entendemos y compartimos la misma visión que queremos para la provincia”, indicó.

La edil de Provincia Grande señaló que “no vamos a ser cómplices del vaciamiento de la Industria Fueguina”, tomando distancia respecto a las políticas nacionales impulsadas por Javier Milei”. A su vez también marcó el alejamiento con el Ejecutivo Provincial y Municipal “más allá de las medidas del Presidente, los vecinos reclaman cuestiones esenciales como una garita de colectivo; el arreglo de una calle; poder irse a atender al hospital sin tener que pagar un eco seguro en un privado o que los chicos tengan clases”, concretó.

“Entendemos que Tierra del Fuego requiere que hoy la defendamos más que nunca”, sentenció.

En esta línea la concejal Daiana Freiberger recordó que desde su banca rechazó al RIGI traído a debate por el intendente Walter Vuoto y que “fue acompañado por el PJ y FORJA”, rememoró.

A su vez criticó la llamada “modernización: es un ajuste disfrazado”. En ese sentido la concejal de Ushuaia tomó como ejemplo a las salmoneras, “nos hacen creer que es modernización y en realidad es comprometer al medioambiente para las futuras generaciones”, detalló.

Retomando el hilo del frente electoral Freiberger indicó que la “transparencia y la adecuada gestión de los recursos son los principales caminos de Defendamos Tierra del Fuego” y nuevamente remarcó su discrepancia ideológica con la unidad del PJ y FORJA ya que son quienes votaron en favor del plan económico de Javier Milei teniendo la posibilidad de poner un freno desde el Concejo Deliberante de Ushuaia.