Cursos y seminarios de “Formarte es Crecer”

En el marco del Programa Municipal “Formarte es Crecer”, la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio suma cursos y seminarios donde los y las participantes adquirirán herramientas para potenciar la empleabilidad, promover la economía local y fortalecer la formación en diferentes rubros.

RIO GRANDE.- Se trata de propuestas formativas que cuentan con cupos limitados y modalidad presencial, las cuales abarcan las categorías de Industria, Gastronomía, Estética y Textil y se desarrollarán en distintos espacios municipales y en articulación con instituciones.

En la categoría Industria se dictarán: “Reparación de Placas Eléctricas” y el “Seminario de Electricidad Industrial”. Estas propuestas se desarrollan junto con la Fundación Mirgor. De esta forma, el Municipio fortalece el vínculo con el sector privado para consolidar un perfil de mano de obra calificada en la ciudad.

En Gastronomía se ofrecerán 3 “Seminarios de Cocina Navideña”. Mientras que en la categoría Estética estará disponible la capacitación “Masajes con Pinda” y en la categoría Textil se brindará el curso “Indumentaria rural masculina”.

Quienes estén interesados en participar deberán inscribirse mediante el siguiente link: https://bit.ly/48DgtAp. Las mismas estarán habilitadas a partir de este jueves 30 de octubre, desde las 9:30.