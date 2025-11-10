Curso técnico, clase general y exámenes con Mitsuo Inoue

El viernes y el sábado cerca de un centenar y medio de karatecas se congregó en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro, donde el Shihan Mitsuo Inoue, 8° Dan JKA (Japan Karate Asociation) brindó un Curso Técnico, junto a Clase general, y posterior toma de exámenes.

RIO GRANDE.- “Estuvieron los dojos y Escuelas de la ciudad, más visitantes de Ushuaia y Chile (Punta Arenas y Puerto Natales)”, apuntó el Maestro Vicente Sosa. CLASE GENERAL. El sábado por la tarde, en una atestada cancha del Polideportivo Municipal Alejandro Guata Navarro, donde comenzó a dictarse karate en los años ochenta.

Matías Nazar (Escuela Municipal), Sandro Aguilar (dicta clases en la Margen Sur), Aldana Amorós (Escuela Municipal/Alberdi/Dojo Islas Malvinas) y Vicente Sosa (Polideportivos Municipales Carlos Margalot y Alejandro “Guata” Navarro) fueron los Instructores a cargo de cada uno de los planteles, mientras que por Ushuaia estuvieron presentes los Maestros Franco Gergo y Jorge Ledesma.

La actividad estuvo reservada para los karatecas reunidos en la Japan Karate Asociation (JKA), y el Curso fue organizado por la Escuela/Dojo Gichin Funakoshi, a cargo de Vicente Sosa. “Es de destacar la inmensa colaboración que tuvimos de parte de los padres de nuestros alumnos”, reconoció nuestro interlocutor.

En detalle

“El viernes empezamos con un curso técnico, un par de horas, con mucha intensidad. Lo pudieron tomar aquellos alumnos graduados, desde 7° Kyu (cinturón verde) hasta Danes (cinturones negros). Proseguimos el sábado, en el turno matutino, a lo largo de una hora y media. Por la tarde se hizo un repaso de kata, las cuestiones técnicas, y luego una clase donde se agruparon los kyu (cinturones de color) y los Danes (cinturones negros)”. CORRECCIONES. El 8vo. Dan Mitsuo Inoue y el mundialista Ignacio Alvarez, en el último segmento de la Clase general.

La visita de Inoue -un año después de su anterior viaje- concluyó con la toma de exámenes a 90 karatecas: 16 de ellos buscaban pasar a ser cinturones negros (1er. Dan), y un número inferior rindieron para 2do. y 3er. Dan.

Tres mesas se habilitaron para los exámenes, presididas por Inoue (kumite), Sosa (kata) y Gergo (base), quienes contaron con un grupo de colaboradores.