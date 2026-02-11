Curso para los árbitros

El próximo sábado 14, a partir de las 10:00 y a través de la plataforma Google Meet, comenzará el Curso de Capacitación, Reválida y Habilitación de Arbitros 2026, organizado por la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- El mismo tiene un costo de $ 25.000, y las inscripciones se reciben en el celular (2964) 416946.

Por su parte, hoy cerrarán las inscripciones para el torneo de voleibol playa (duplas mixtas, categoría libre), que organizan Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y la FVF. Se disputará del viernes 13 al domingo 15, en el Arenero ubicado en Bilbao 1370, con un máximo de 20 parejas (valor de la inscripción: $ 10.000 por jugador). Informes: (2064) 485730.