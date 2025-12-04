Concluyó el curso intensivo de Evacuación Aeromédica (EVACAM) destinado a personal profesional y no profesional de la salud pública fueguina.

USHUAIA.- La ministra de Salud, Judit Di Giglio, fue la encargada de hacer entrega de las constancias, en un acto que precedió a una práctica final de simulación de aeroevacuación a bordo de una aeronave.

Esta capacitación contó con la participación del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE) de la Fuerza Aérea Argentina.

Las actividades, organizadas por el Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección General de Atención de Emergencias de la Provincia y con la colaboración de Fundación Trauma y el apoyo de La Anónima, se desarrollaron durante tres jornadas intensivas. El lunes y martes, en el Salón del IPRA, 90 personas participaron del curso “Atención Básica Inicial de Quemados (ABIQ)”, diseñado para fortalecer las competencias en la estabilización y derivación de pacientes con quemaduras.

En paralelo, se dictó el taller “Control de Sangrados Externos”, orientado a brindar herramientas para identificar y manejar hemorragias que pongan en riesgo la vida, con la participación activa de equipos de emergencia, personal prehospitalario, bomberos y policía.