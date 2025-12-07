Curso Brigadista Forestal Bomberos Tierra del Fuego

En el día 6 de diciembre, en la ciudad de Tolhuin, el Presidente de la Federación, Comandante Mayor Hugo Canseco, dio inicio al Curso Brigadista Forestal Nivel 1 de la Academia Nacional.

Los instructores a cargo de esta importante instancia de formación fueron Edgar Mensegue, Miguel Tapia y Marcelo Colombati. A través de este curso, se busca fortalecer las habilidades, técnicas y conocimientos operativos de nuestros bomberos en materia de incendios forestales, garantizando una preparación sólida frente a escenarios de alta demanda.

Esta capacitación refleja una vez más el compromiso de la Federación con la profesionalización continua, apostando al crecimiento de cada uno de los participantes provenientes de todos los cuarteles de la provincia.