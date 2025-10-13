Culminó la séptima fecha y se conformaron los Cuartos

A lo largo de todo el viernes se llevó adelante la séptima y última fecha de la primera fase del Torneo Clausura de Futsal AFA en la máxima división, y a partir de los resultados que se dieron quedó conformado el cuadro de Cuartos de Final, el cual se estaba disputando al cierre de esta edición.

RIO GRANDE (Fotos gentileza Martín Andrade).- Las expectativas estaban centradas en los primeros juegos del mediodía, dado que muchos se jugaban la chance de alcanzar el pasaporte a Cuartos, donde había cuatro lugares en juego dado que Camioneros y Escuela Argentina ya estaban adentro por la Zona A, mientras que Luz y Fuerza y Rosario ya estaban clasificados por el Grupo B.

A primera hora, ADEFU estaba obligado a ganar para presionar a San Isidro y sobre todo a Deportivo Río Grande, dado que si el Naranja ganaba, los pasaba en puntos a los dos conjuntos mencionados, y estos debían jugar después con esa presión.

Pero el conjunto de Matías García pese a ganar la primera etapa 4-1, no logró sostener la diferencia y con un Cholo del Valle intratable, autor de tres tantos y con un despliegue que lo dejó exhausto, logró meter a su equipo en la pelea y cuando transitaba el minuto final llegó el gol de la igualdad por intermedio del chico Agustín Zaracho.

ADEFU tuvo a 24 segundos del cierre la chance de llevarse la victoria cuando salieron de contra 3 contra 1, y no supieron aprovechar esa supremacía numérica ante el arquero jugador que dispuso San Francisco a lo largo de casi toda la segunda etapa.

Con la igualdad en 5, el juego posterior entre Deportivo Río Grande y Metalúrgico ya no definía nada, más aún cuando llegaban las noticias a la Fortaleza Verde que San Isidro había goleado a Deportivo Frías 15-1 en la Margen Sur, lo que lo clasificaba a ambos por no sumar de a tres el conjunto Naranja, quedando todo definido en la Zona B.

Pese a esto el Depo no arrancó bien, jugó nervioso y apurado y la UOM con dos goles rápidos de Bautista Ruiz se puso 2-0 y manejó todo, sobre todo cuando la pelota la manejó desde atrás con la experiencia de Coki Chávez lo que le permitió quedarse con la primera etapa 4-2.

Tras el descanso, el Depo cambió la cara, como que entendieron que debían dejar los nervios de lado porque ya estaban clasificados, y lentamente comenzaron a dar vuelta el partido con un brillante Tomás Elías, autor de cuatro conquistas, y ya sobre el cierre cuando pasaron a ganar y expulsaron al arquero Chávez, el elenco de Carrizo supo cómo sentenciar el juego.

En la Zona A, partidos que se jugaron a última hora, todo se definió temprano, dado que Estrella Austral que tenía la gran chance de meterse entre los mejores cuatro, no pudo pasar de la igualdad en 4 frente a Italiano, y se despidió de los Cuartos y de una temporada floja.

Al sumar 8 puntos, y no poder sobrepasar en la tabla a Defensores del Sur con 9, al Defe no le importó perder ante Camioneros, fue 8-2 dado que sabía que el único que lo podía pasar era Los Troncos, pero estos debían ganar por más de 17 goles de ventaja, y de hecho, perdieron 7-3 ante Escuela Argentina, y sumado a la victoria final de Arsenal FC 5-1 ante HVJ Futsal, se definieron las otras dos plazas que le restaban a esta zona.

Resultados – Zona A

Camioneros 8 – 2 Defensores del Sur

Estrella Austral 4 – 4 Club Italiano

Arsenal FC 5 – 1 HVJ Futsal

Los Troncos 3 – 7 Escuela Argentina

Resultados – Zona B

Luz y Fuerza 1 – 2 Rosario

San Isidro 15 – 1 Deportivo Frías

San Francisco 5 – 5 ADEFU

Deportivo Río Grande 7 – 5 Metalúrgico

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 21 7 7 0 0 76 16

2° Escuela Argentina 18 7 6 0 1 32 19

3° Arsenal FC 13 7 4 1 2 27 28

4° Defensores del Sur 9 7 3 0 4 34 30

5° Estrella Austral 8 7 2 2 3 31 35

6° Los Troncos 6 7 2 0 5 26 40

7° Club Italiano 7 7 2 1 4 19 47

8° HVJ Futsal 0 7 0 0 7 14 44

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 18 7 6 0 1 46 21

2° Rosario RG16 7 5 1 1 24 14

3° San Isidro 13 7 4 1 2 51 20

4° Dep. Río Grande 13 7 4 1 2 34 24

5° ADEFU 9 7 2 3 2 20 22

6° San Francisco 7 7 2 1 4 29 45

7° Metalúrgico 4 7 1 1 5 24 34

8° Deportivo Frías 0 7 0 0 7 9 57

Los choques de Cuartos

1ZA. Camioneros vs. 4ZB. Dep. Río Grande

2ZA. Esc. Argentina vs. 3ZB. San Isidro

3ZA. Arsenal FC vs. 2ZB. Rosario RG

4ZA. Defensores del Sur vs. 1ZB. Luz y Fuerza