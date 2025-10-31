Culmina este fin de semana la primera ronda del TRFA

Entre el sábado y domingo en Tierra del Fuego culminará la primera ronda de la Zona 2 Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol; el sábado en esta ciudad Camioneros recibirá a Mercantil de Ushuaia; mientras que en la capital provincial el otro Camioneros será anfitrión de Unión Santiago de Río Grande.

RIO GRANDE.- El Verde riograndense -desde las 20:00 del sábado en la cancha del Centro Deportivo Municipal- intentará ganar la primera ronda cuando reciba al equipo de peor performance en lo que va del certamen, pero querrá dar vuelta su presente con un batacazo en Río Grande y habrá que ver con qué equipo se presentará el conjunto capitalino.

Camioneros, que volverá a contar con Pancho Martínez bajo los tres palos -en Ushuaia atajó Agustín Mossetto-, debe rearmar su defensa por la expulsión de Misael Sueldo y la lesión de Gino Carbonell; por éste último el cuerpo técnico podría retrasar al carrilero Michael Ombrosi, y la zaga central se la podrían repartir, según el juego, los dos Bravo, Gustavo y Mauricio, quien tiene el oficio de bajar y colocarse entre los dos centrales y podría comenzar jugando en esa posición.

Y la otra novedad sería el regreso del goleador, Jony Torres ocuparía el lugar de Ombrosi, pero no por una de las puntas sino por el centro del campo, Jeremías Ponce se correría a la izquierda y el otro goleador, Ismael Monte, correría por derecha.

El encuentro será dirigido por Carlos Lazarte, quien de esta manera marcará un hat trick en el arbitraje, nunca nadie antes dirigió los primeros tres cotejos de local.

En la capital, Camioneros de Ushuaia y Unión Santiago se juegan una final anticipada, primero para no perderle pisada al líder, y porque además está en juego el segundo puesto y la posibilidad de clasificar como uno de los mejores segundos de la Zona Patagónica.

Con el casi seguro regreso de Lucas Vera, ya habilitado tras su expulsión, habrá que ver qué variantes impondrá el técnico Fredy Miranda.

El partido será dirigido por Luciano Machuca, Javier Ramírez y Santiago Martínez.

Posiciones – Zona 2

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 6 2 2 0 0 7 1

2° Unión Santiago 3 2 1 0 1 4 4

3° Camioneros Ush 3 2 1 0 1 3 3

4° Mercantil Ush 0 2 0 0 2 0 6

Tabla de Segundos

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC Dif.

1° Sportsman (Choele Choel) 6 2 2 0 0 5 0 +5

2° CAI (C. Rivadavia) 4 2 1 1 0 3 0 +3

3° Dep. Villalonga 4 2 1 1 0 2 1 +1

4° Boxing Club 4 2 1 1 0 1 0 +1

5° Independiente SJ 4 2 1 1 0 4 3 +1

6° Unión Santiago 3 2 1 0 1 4 4 0

7° Huracán (Trelew) 3 2 1 0 1 4 4 0

8° Patagonia (Neuquén) 3 2 1 0 1 2 2 0

9° Argentino del Norte GR 3 2 1 0 1 1 2 -1

10° Cruz del Sur Bar. 2 2 0 2 0 4 4

* El mejor segundo clasifica directamente a la tercera fase del TRFA.

* Los ubicados entre el segundo y noveno lugar, clasifican a la segunda fase del TRFA.