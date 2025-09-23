Cuidar los espacios públicos es compromiso de todos

Con responsabilidad podemos hacer una ciudad más limpia y amigable con el ambiente. Recordando el día correspondiente de la recolección de residuos voluminosos de cada barrio, respetando los espacio espacios públicos y los boulevards.

De esta forma, el Municipio de Río Grande recuerda que sigue vigente la ordenanza 2941/11 que prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados. Ante consultas o posibles inconvenientes, se encuentra disponible la línea 147 de Atención Ciudadana desde las 6 hasta las 00 horas.

Se trata de una situación que afecta la estética de nuestro entorno y que, a su vez, representa un riesgo para la salud pública como del ambiente, por lo que impacta en la vida cotidiana de todos y todas.

Por ello, se invita a la comunidad a tomar medidas y trabajar juntos en pos de mantener nuestra ciudad limpia y saludable, siendo conscientes de la importancia de depositar la basura en los contenedores correspondientes y no dejar desechos en la vía pública.