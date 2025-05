Cuentos de Malanoche de Mingo Gutiérrez será presentado mañana en la Feria del Libro

Se trata de una de las últimas obras del autor riograndense, publicada por la Editora Cultural Tierra del Fuego. La obra reúne relatos fantásticos protagonizados por personajes familiares que fueron narrados en radio hace más de 20 años.

RIO GRANDE.- Este sábado 3 de mayo a las 16 horas, en el Salón Ocre del predio ferial La Rural de Buenos Aires, será presentado en sociedad el nuevo libro de Oscar “Mingo” Gutiérrez, Cuentos de Malanoche publicado por la Editora Cultural Tierra del Fuego.

El evento estará encabezado por el escritor y docente Federico Rodríguez, colaborador de Mingo Gutiérrez y la escritora Florencia Lobo, en representación de la Editora Cultural para hablar sobre el proceso de creación del libro y las historias que lo integran, además de leer algunas y responder preguntas de la gente.

Cuentos de Malanoche está conformado por una veintena de relatos, cuyos textos originales fueron narrados por Mingo en sus programas de radio en los años 2000.

En diálogo con El Sureño, Federico Rodríguez relató que “Mala Noche es una ciudad que tiene muchas reminiscencias de Río Grande. Está habitada por los mal dormidos que en libro, protagonizan historias graciosas llenas de anécdotas, como inspectores de tránsito que son cantores y a cambio de multas venden discos, poetas que persiguen colectivos. Hay muchas cosas familiares, sobre el trabajo y los oficios. Y bueno, la mayoría de las historias tienen algún viso humorístico”.

Estos textos sueltos que formaban parte del archivo de Mingo Gutiérrez, fueron presentados por él hace cuatro años a la editora cultural para su publicación, y si bien les gustó, era necesario dar forma a esos relatos. Es allí es donde Federico Rodríguez se integra a esa labor.

“Como en ese momento Mingo andaba con dificultades en la vista, me pidió que me encargue de darle forma de cuento y lo fui haciendo con él. Yo iba acomodando, editando, corrigiendo y después nos juntábamos, se los leía y él me daba el ok o cambiábamos algo”.

Agregó que “fue un trabajo muy interesante, un poco lo sentí como la continuidad porque habíamos hecho algo parecido cuando escribimos el libro El Centenario. Que Mingo hacía como muchos textos, así me los daba en un estado, con un borrador bastante concreto y yo tenía que hacer el trabajo fino. Así que en esa ocasión calculo que el 60% del libro lo había escrito Mingo y yo me encargué de darle forma”.

“Acá usamos el mismo sistema y por suerte lo terminamos. Y como la Editora Cultural quería que este libro fuera presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, dado el estado de salud de Mingo, que no puede moverse, él sugirió que me inviten a mí, que había participado del proceso”.

El libro ya se encuentra a la venta en algunos kioscos y librerías de Tierra del Fuego y también por internet. Además se puede adquirir tomando contacto con Mingo Gutiérrez o a través de la Editora Cultural Tierra del Fuego.

Admiración

Como su discípulo, Federico Rodríguez se refirió a la obra de Mingo Gutiérrez y al legado que construyó a lo largo de los años.

“Mingo es una figura muy importante en nuestra literatura, en nuestra historia, en todo lo que sea el campo intelectual, que a mí me sorprende muchas veces cuando hablo con él, lo grabo porque es como que escribe en el aire, hace unos relatos fantásticos solamente charlando”.

Además adelantó que “Malanoche, tiene una segunda parte que hasta ahora estamos planeando hacerla audiovisual, no sabemos bien en qué formato, y va a estar más enfocada para el lado de lo siniestro, lo macabro, el terror, a diferencia de esta que tiene más de humor. La otra va a tener un condimento más oscuro. Y estos relatos están hechos con anécdotas reales, mezcladas, alteradas. Muchos cuando las leen te dicen, ‘acá habla de fulano, ¿no?’ o ‘esta historia es sobre tal cosa, ¿no?. Yo creo que Mingo le dice a todo el mundo que tiene razón para que sigan contando cosas”, bromea Federico.

También adelanto que junto con Mingo Gutiérrez, este año terminaron un libro que encararon hace 6 años y se llama La noche que sonó la alarma, que exploramos un poco cómo fueron las vivencias de los riograndenses durante la guerra de Malvinas. Centrado en esa noche, sonó la alarma y que pensaban que venía el desembarco o el bombardeo.

“Fue un trabajo muy largo de entrevista y también de archivo, porque usamos mucho material que Mingo ya tenía hecho en programas de radio. Hay como 50 personas que dan testimonio en el libro. Van contando distintos aspectos de la ciudad, de la rutina, cómo eran las defensas civiles, el oscurecimiento, experiencias de vida, así que ese fue un trabajo que venimos haciendo hace mucho y esperamos poder materializarlo pronto”.