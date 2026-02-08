Cuba prioriza servicios esenciales y acelera energías renovables ante bloqueo al combustible

El Gobierno cubano anunció un amplio paquete de medidas para garantizar los servicios esenciales y reordenar la economía nacional en respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, que intensificó la persecución al suministro de combustible a la isla.

LA HABANA (Xinhua/NA).- El plan nacional detallado este viernes por el vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en el programa televisivo Mesa Redonda, prioriza el funcionamiento de actividades imprescindibles y acelera el uso de las energías renovables.

Pérez-Oliva Fraga, quien también es ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, informó que el combustible disponible se destinará principalmente a la generación eléctrica, los sistemas de salud y agua, la defensa nacional y sectores clave para la obtención de divisas, mientras que se implementarán restricciones inmediatas en la venta de combustible a la población.

En el sector del transporte se reducirá la frecuencia de trenes y autobuses nacionales, se reorganizarán las rutas urbanas y se priorizarán los traslados de carga, estudiantes, personal médico y actividades económicas vitales.

En el ámbito laboral, se promoverán el teletrabajo, el trabajo a distancia y la reubicación de trabajadores en sectores prioritarios.

Por otro lado, el sistema educativo garantizará la continuidad del presente curso escolar con adaptaciones flexibles que priorizarán a la primera infancia y la enseñanza primaria, y en el resto de los niveles educativos se adoptarán modalidades semipresenciales.

Pérez-Oliva Fraga aseguró que se protegerán las cadenas de producción de alimentos y se incentivará la agricultura urbana, así como el uso de tracción animal y fuentes renovables para el riego, ante la escasez de combustible para maquinaria.

El turismo, como sector generador de divisas, aplicará un plan de eficiencia energética y compactación de servicios. Se protegerán igualmente otras actividades exportadoras, como la producción de tabaco, vitales para la economía nacional.

Entre las medidas anunciadas destaca la descentralización en la importación de combustible, permitiendo que cualquier empresa con capacidad pueda adquirirlo directamente.

Las autoridades cubanas hicieron un llamado a la unidad, la participación popular y el control colectivo y reiteraron que, aunque el escenario es adverso, el país no colapsará y aprovechará la crisis para acelerar transformaciones internas hacia una mayor soberanía y eficiencia económica.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió el pasado jueves el derecho de Cuba a obtener petróleo para enfrentar la emergencia energética que atraviesa el país y que ha sido agravada por la orden ejecutiva firmada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende imponer aranceles a los productos de los países que comercializan combustible con la isla caribeña.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro del gobierno de la República de Cuba. Foto: Alejandro Azcuy /Cubadebate