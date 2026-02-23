Cuatro riograndenses rumbo a Boca Juniors

Boca Juniors se lleva cuatro riograndenses a su casa. Fran Contreras, Lilo Godoy, Lisi Velásquez y Benja López formarán parte de las inferiores del Xeneize con todo pago; departamento y comida más tutor para que los chicos vivan esta linda oportunidad que se les abrió gracias al trabajo de Municipio de Río Grande.

RIO GRANDE.- Los sueños están para cumplirse; y cuatro jugadores de futsal riograndenses irán por esos sueños. Facundo Godoy, Francisco Contreras, Lisandro Velásquez y Benjamín López fueron elegidos por Boca Juniors para sumarse a sus divisiones inferiores tras el trabajo de un año que realizó la institución Xeneize en conjunto con la Municipalidad de Río Grande y que contó, además, con el apoyo de la Liga Oficial de Fútbol.

La iniciativa estuvo enmarcada dentro del convenio que firmó el intendente Martín Perez y la prestigiosa institución, fortaleciendo el trabajo articulado con la Liga para el desarrollo del futsal en la ciudad y abrirle puertas a nuestras jóvenes promesas.

El sábado 15 de marzo, en oportunidad que se montara una nueva edición de la Expo Deportes en las instalaciones del gimnasio Carlos Margalot de Chacra II, una delegación de Boca Juniors integrada por el Jefe del Departamento de Futsal Fernando Oyarzo, junto al coordinador de la disciplina Hernán Garcías -uno de los técnicos más reconocidos del país, y con el experimentado preparador físico de la Selección Argentina y también coordinador del conjunto Xeneize, Esteban Pizzi, comenzaron con la prueba de 189 jugadores y algo más de 40 jugadoras.

Tras los primeros dos días de evaluación el cuerpo técnico Xeneize realizó un filtro y se quedó con algo más de treinta jugadores y jugadoras, los cuales continuaron mostrando sus habilidades a mediados de junio del año pasado.

Y el filtro final fue hace dos semanas en el gimnasio del Club Camioneros con la presencia de Hernán Garcías quien fue el responsable de elegir a los chicos que tendrán la experiencia de vivir el sueño de jugar en Boca Juniors, llegar a la máxima división y hacer una carrera de elite como la hicieron los hermanos Vaporaki y el Conejo Vidal quienes, tras pasar por el club, saltaron a Europa a jugar en las ligas más importantes del Viejo Continente.

No fue fácil elegir los cuatro valores que compartirán un departamento justo enfrente de La Bombonera; en realidad fueron tres, dado que Fran Contreras ya era jugador del Xeneize desde 2024, pero el año pasado jugó toda la temporada en esta ciudad. El chico de San Martín en CAFS y San Isidro en AFA había sido cedido a préstamo hasta tanto decidiera volver a Buenos Aires, y con el acompañamiento de tres nuevos compañeros, volvió a tener la motivación necesaria para ser uno de los armadores de la Reserva con tan solo 18 años por cumplir.

Dos de los elegidos son del Club Luz y Fuerza, dos chicos que brillaron el año pasado en sus divisiones, en la máxima categoría de su club y sobre todo en los distinto eventos nacionales que disputaron, nos referimos a Lisandro Velásquez y Benjamín López, ambos categoría 2009, quienes comenzarán a entrenar en la Cuarta División, pero es casi un hecho que con la competencia en marcha pasen a ser Reserva, incluso ambos podrían tener un lugar en la próxima citación de la preselección Argentina Sub 17.

Y el último en ser elegido fue el pivot Facundo Godoy, quien por distintos motivos no pudo estar en los primeros dos Campus -siempre fuera de la provincia-, y al ver sus cualidades, sobre todo cuando jugó en cancha con los tres jugadores anteriormente mencionados, mostró todas sus calidades para jugar y descargar a sus compañeros, incluso debieron hacer un espacio en el departamento que tenía contemplados a tres juveniles más el tutor, ahora serán cinco integrantes viviendo bajo el mismo techo.

La Agencia recibió a los familiares

El jueves, minutos después de las 19:00, la Agencia Municipal de Deportes fue el lugar elegido para reunir a los jugadores seleccionados y sus familiares para poner en claro cuáles serán los requisitos a los que deberán adecuarse los chicos.

Los anfitriones fueron Sebastián Bendaña, director Ejecutivo de la Cartera de Deportes, y el subsecretario de Deportes del Municipio, Diego Radwanitzer, quienes fueron los encargados de marcas las pautas de convivencia y cuál será la función del tutor.

El elegido para semejante responsabilidad ha sido Leonardo Contreras, periodista deportivo local que conoce no sólo a los chicos sino también el ambiente salonista de Buenos Aires.

Los padres estuvieron en absoluta armonía con todo lo expuesto por los responsables de la Agencia Municipal y aceptaron todas las pautas a partir de las ganas que tienen sus hijos de probar suerte en el club más importante del país en cuanto a futsal se refiere.

Tras la breve reunión, fue el turno de unas fotos de despedida en el Centro de Rendimiento Deportivo y la despedida de todos los jugadores quienes en breve estarán partiendo rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una vez concluida la reunión, Sebastián Bendaña manifestó lo siguiente: «Es una satisfacción que cuatro chicos lleguen a Boca tras el gran trabajo que se realizó desde el Municipio a lo largo de un año; a partir de 2022 cuando el intendente Martín Pérez firma primero con Ameal y luego con Riquelme, a finales de 2024, un convenio que no existía en la Región en el cual logramos mostrar nuestro fuerte que es el fútbol de salón; eso fue lo que le ofrecimos y Boca se verá beneficiado con nuestros valores».

Además el jefe de la cartera de deportes de la Municipalidad de Río Grande aseguró que: «Mientras continúe este convenio con Boca Juniors seguiremos apostando a este trabajo, esperando que Boca pueda abrir las puertas para nuestras jugadores; ellos han visto también la clase de jugadoras que hay en la ciudad, pero aún no están preparados para abrir las puertas como existe hoy con los chicos, pero en un futuro puede ser que alguna de ellas pueda llegar a Buenos Aires».

Más fueguinos en las inferiores

No sólo los cuatro riograndenses seleccionados estarán copando las inferiores de Boca Juniors; durante el verano se presentaron en Casa Amarilla otros valores fueguinos a las pruebas libres previo al inicio de la pretemporada de todas las divisiones del Club.

De Río Grande quedaron para este 2026 Bautista Balcázar (2009) proveniente de ADEFU, y el arquero Jhonnas Quinteros (2006) de Albatros y último año de Reserva.

Por el lado de Ushuaia, tres valores de Ateneo han quedado en la cuarta del Xeneize, se trata de Joaquín González Estrada (2008), Enzo Valentín López (2009) y Benicio Chinicola (2009).

Además, al cierre de la temporada pasada se presentó el aquero ushuaiense Juan Manuel Zapata que si bien no pudo fichar por estar cerrado el libro de pases, permaneció entrenando en la institución y éste año ya ha sido fichado por el Xeneize.