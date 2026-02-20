Cuatro fueguinos en Puerto Madryn

El domingo 15 se disputó en Puerto Madryn la quinta y penúltima fecha del Campeonato Chubutense de Triatlón 2025/2026, que lleva adelante la Federación Chubutense de Pruebas combinadas, y cuya última cita será el domingo 8 d marzo, en Playa Unión, tras pasar por Puerto Madryn (1°), Rada Tilly (2°), Caleta Córdova (3° y Trelew (4°).

RIO GRANDE.- En el Golfo Nuevo hubo representación fueguina, con un cuarteto de deportistas, los experimentados Paola Ferreyra y Darío Ferreira, más las debutantes Laura Hernández y Micaela Carrón, todos de Ritmo Controlado.

Aquellos compitieron en la distancia Híbrida, consistente en 1.000 metros de natación (frente a la Plazoleta Héroes de Malvinas); 30 kilómetros de ciclismo (rumbo norte primero, hasta la excerámica San Lorenzo); y 7,5 kilómetros de pedestrismo (se utilizó un circuito costero, saliendo desde la Avenida Rawson, hasta el ingreso al predio del Club Deportivo Madryn).

“Paola cronometró 2:10:02, ganó su categoría (50/54 años) y quedó segunda en la general femenina, detrás de la varias veces campeona Roxana Vallejos (1:49:09). Yo también fui primero en la misma división de edad, y 10° en la general de varones, que se adjudicó Sebastián Arrative (1:30:47), delante de Agustín Arro (1:36:12) y Nicolás Arroyo (1:41:01), todos de Trelew, al igual que la ganadora”, indicó el entrenador Darío Ferreira.

Mientras que Hernández finalizó 3° en la general de su rama en la distancia Sprint (0,750/20/5), donde también fue de la partida Carrón. PREMIADAS. Laura Hernández (3°) y Paola Ferreyra (2°).

“El Campeonato Chubutense es una gran posibilidad para iniciarse en el triatlón para quienes vivimos en Tierra del Fuego, por la cercanía y la logística”, concluyó nuestro entrevistado.