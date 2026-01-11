Cuatro cascadas que te esperan en Tierra del Fuego

Es tiempo de disfrutar cada estación, ya sea el verano por su vitalidad y vacaciones, la primavera por su renovación y aire libre, el otoño por sus colores y clima templado, o el invierno para deportes de nieve y recogimiento, porque cada época ofrece oportunidades únicas para la diversión y el descanso. Si lo tuyo es el turismo de aventura, te contamos algunos detalles de cascadas increíbles que nos ofrecen los maravillosos lugares para conocer la tierra de los fuegos.

Cascada Submarino

La entrada es sobre la Ruta 3, en el Complejo Tierra Mayor, siguiendo una calle de tierra que lleva al gasoducto se divisa un cartel donde se inicia el sendero. Se trata de un trayecto de 9 kilómetros (ida y vuelta) y tres horas de ida.

El camino por el bosque es largo y va bordeando el río que proviene de la laguna, el cual se encuentra repleto de castoreras en todo su trayecto. La pendiente no es muy pronunciada durante el tramo de bosque, es un ascenso largo pero agradable hasta llegar a la Cascada Submarino.

En el caso de optar por continuar, comienza un tramo más exigente. Subiendo por la montaña, sobre las piedras lajas sueltas y después de un último esfuerzo se llega a la laguna submarino. Una hermosa y llamativa laguna no solo por su forma, poca profundidad y tamaño sino también por la variación de colores que tiene.

Cascada de los Amigos

Es una caminata relativamente fácil y de mediana intensidad con una distancia a recorrer de 9 km (ida y vuelta) y un desnivel: 260 mts. Ideal para visitarla en cualquier época del año.

Este trekking comienza a medio camino subiendo la ruta que lleva al Hotel Arakur desde la ruta 3 (llamada en este tramo Héroes de Malvinas). Para tener como referencia donde queda ubicado el lugar para dejar el vehículo estacionado, desde la ruta por el camino hacia el hotel Arakur deberemos recorrer 2.1 km aproximadamente hasta donde hay una curva cerrada hacia la derecha. Allí hay espacio para dejar estacionado los vehículos.

El trekking comienza del otro lado del camino del estacionamiento. Allí hay un pequeño puente metálico donde se encuentra un cartel esquemático de la senda a recorrer que nos deja en un sendero claramente marcado y muy ancho. Este sendero (con dirección NNE) transcurre entre bosque de lengas, guindos y ñires, es muy visible en todo momento ya que es un viejo sendero de hacheros. Pasaremos por tranqueras, castoreras y algunos sectores pueden estar con abundante barro.

Luego de recorrer aproximadamente 1,9 km debemos abandonar el sendero y doblar hacia la izquierda (dirección NNO) para cruzar un puente sobre el río Chico. Este puente está realizado con troncos y maderas del lugar y dependiendo de como haya sido la temporada de nieve y los deshielos puede estar en condiciones complicadas para cruzar. Tener cuidado en este paso. Una vez del otro lado del río Chico estaremos en una pampita con pocos árboles desde donde podremos apreciar las montañas que nos rodean, el cerro Cortéz, cerro Esfinge, cerro Portillo y el monte Olivia mas lejos hacia el Este.

Continuamos nuestro camino bordeando el río Chico por su margen izquierda rumbo NNO y luego de un corto trayecto la senda dobla hacia la izquierda acercándose al cerro Esfinge (que es desde donde proviene el arroyo que produce la cascada).

Cuando volvamos a entrar en el bosque y luego de haber caminado aproximadamente 2,7 km la senda comenzará a subir. Caminaremos por alrededor de 2 km con inclinación constante.

El desnivel que debemos cubrir desde la senda de hacheros por la que venimos transitando hasta llegar a la base es de 110 m en una longitud de senda de 400 m. Por momentos llegaremos a tener 44% de pendiente entre piedras y troncos. Hay que realizarla con cuidado tomando en cuenta cada paso que damos ya que todo está mojado siempre. Pero el premio es el mejor. Ser muy cuidadosos en la bajada hasta llegar a la senda. Luego tomaremos el mismo camino de vuelta disfrutando de los paisajes descubiertos.

Cascada las cuevas de Haruwen

Es un sendero sencillo, de 5 kilómetros (ida y vuelta). Como su nombre lo indica arranca desde el complejo Invernal Haruwen a 36 kilómetros de Ushuaia.

Saliendo por la entrada de Haruwen, se toma el camino principal que se interna en el valle, cruza el rio Lasifashaj, sube para continuar bordeando el valle y la sierra Sorondo. El primer arroyo tiene un puente precario, siguiendo por el sendero, se cruza otro chorrillo sin puente para llegar a la cascada.

El sendero completamente marcado (se va por una pista de esquí de fondo), exceptuando los últimos 200 metros que es solo seguir un río hasta la cascada. Es particular la roca que la bordea, con pequeñas cuevas, de allí su nombre.

Cascada Lasifashaj

Es una caminata fácil y corta para toda la familia de 2,6 km (ida) y un desnivel de 40 metros. De noviembre a enero posee la mayor cantidad de nivel de agua en su curso haciendo la cascada muy espectacular produciendo pequeños arco iris.

El río Lasifashaj o Larsiparsahk es uno de los cursos más importantes del sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Tiene una longitud de 70 Km con un caudal medio anual de 10 m³/seg.

Sus nacientes se encuentran sobre la sierra Alvear y del cerro Cornú. En sus últimos kilómetros atraviesa un amplio valle hasta que desemboca en aguas del Canal Beagle (en la Bahía Brown).

El origen de su nombre es la voz yámana que significa «Tierra Mayor».

Se parte desde Ushuaia por la Ruta 3 hacia el norte, después de recorrer 38 km se llega a la ruta complementaria «J» (de tierra). La misma corre paralela al río Lasifashaj ofreciendo accesos a sus aguas con paisajes muy pintorescos. Luego de recorrer otros 30 km por la ruta J llegamos hasta la bifurcación con el camino que va hacia Puerto Almanza. Desde ese punto avanzamos 3,2 km por la ruta J con rumbo a Estancia Harberton. No hay cartel ni señalización alguna que indique el comienzo de la senda. Dejamos el vehículo en un claro sobre la izquierda del camino y nos preparamos a comenzar nuestro trekking. Comenzamos a caminar desde el pequeño bosque donde dejamos los vehículos y abordamos una huella de 4X4 en una zona de pastizales con rumbo NE.

A los 600 metros de comenzado nuestro trekking encontraremos una zona de vado que se encuentra embarrada por el la existencia de agua, hay maderas colocadas para hacer mas fácil el cruce. A los 800 metros debemos cruzar un alambrado por un lugar que se encuentra abierto. En ese punto estaremos a unos 100 metros del río Lasifashaj.

A partir de allí tomamos rumbo NNE alejándonos del río donde encontraremos pastizales mas altos y vestigio de un antiguo bosque con árboles cortados y derribados. A los 2 km de comenzado nuestro trekking llegamos a un bosque abierto, nos internamos en él y comenzamos a bordear el río Lasifashaj por una senda bien marcada.

El trekking transcurre por unos 600 metros más en el bosque hasta que el sonido de la cascada se hace presente y nos indica que llegamos a destino. Allí tendremos distintos lugares para poder observar los saltos que produce el desnivel en el río Lasifashaj y tomar un descanso mientras disfrutamos de la vista.

Para aquellos que deseen seguir explorando más allá, se pueden aventurar río arriba de la cascada siguiendo el sendero a la vera de éste y explorando otras cascadas más pequeñas y paisajes silvestres de la estepa y bosque fueguino.