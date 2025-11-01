¡Cuarterrock! La Mona Jiménez y Fernando Ruiz Díaz, alianza efectiva para la Creepy Halloween

El mandamás y el líder de Catupecu se reunieron en la previa de la fiesta popular que se realizará hoy en la explanada Norte del Kempes. Plena sintonía y el ensayo de un clásico inoxidable.

Tarde movida en La Cueva, el home studio y sala de ensayo de Carlos La Mona Jiménez en el Cerro de las Rosas. La idea era ensayar la versión de un clásico cuarterrock con Fer Ruiz Díaz a la seis de la tarde, pero son las siete y el líder de Catupecu Machu avisa que “la gallega del GPS” le marcó una salida incorrecta de la avenida Circunvalación, por lo que le sumará un tiempito más a un viaje que comenzó a las 10 de la mañana.

Así las cosas, los músicos de El Clan (la legendaria banda de respaldo del “Mandamás”) se dispersan por la sala y quedan atentos al arribo del avasallante rocker porteño, punto fuerte de la inminente edición de la Creepy Halloween (hoy desde las 19.30, en la explanada Norte del Mario Alberto Kempes).

Jiménez, por su parte, se dirige a la cabina de controles y acepta comenzar la entrevista con La Voz. Mientras se prepara camarógrafo y notera, naturalmente surge una consideración sobre La noche y yo, su más reciente lanzamiento que abona a una discografía que nunca se sabe si está ahí de superar o ya superó la centena.

“Acabo de cantarla hace 10 minutos. Es parte de mi vida, la hice con Sosita. Me entendió a la perfección. Leyó el libro, prácticamente. El crédito es suyo, yo sólo retoque algunas cositas porque, después de todo, es mi vida. Ya llevo 58 años cantando”, dice el artista en referencia a Sergio Sosa, su histórico colaborador, y a sus memorias llevadas al papel por Jorge Cuadrado.

Por supuesto, en su ejercicio retrospectivo caben sus seguidores, los jimeneros de ayer, hoy y siempre: “Me siguen los nietos de los que fueron mis bailarines cuando empecé a cantar a los 16 años, en el Cuarteto Berna. Esa gente compraba los discos, sus hijos los heredaron y sumaron los CD’s… Se hizo una cadena. Y hoy vienen a casa chicos de nueve y 10 años para gritarme ‘¡Mona, te quiero conocer!’”.

Ahora bien, para Jiménez pocos, por no decir ninguno, tan fan como uno de Guiñazú. “Es el hermano del tatuador Damián. Tiene 22 caras mías en el cuerpo. En el pecho, en las piernas, en la cola. Caras mías con diferentes gestos y ropas. Es lo más loco que me tocó ver”, señala.

E inmediatamente suma en ese listado, el de lo más loco de su vida artística, a su paso por la porteña sala de conciertos Cemento, del que también habló recientemente en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. “También fue muy loco que me hayan invitado a Cemento –refuerza-. Yo tenía miedo porque el público estaba con cadenas y era punk, que estaba muy de moda”.

“‘Pero Mona, ¡te aman!’, me dijo Fito Páez antes de advertirme lo de los escupitajos. ‘Te los tenés que bancar porque salen del alma, de lo más profundo del ser’. Me llenaron de gallos. Si eso era amor, ¡me cago en el amor!”, suelta entre risas.

Asegura haberla pasado bien al aire televisivo: “En su época era jodido. Ahora tiene 60 y pico y se portó muy bien conmigo. Lo cagué bien a pedos. Lo reté porque no sólo no le gustaba le cuarteto sino que no le gustaba mi cara”.

Fer Ruiz Díaz, apenas tarde y con mucho amor para dar

Y entonces llegó Fer Ruiz Díaz. “¡Hola, Fer!”, suelta La Mona y ahí nomás queda atrapado por los brazos de este osito cariñoso (no de Taiwán sino de Villa Luro), que además lo besa con devoción antes de disparar al grabador “¡Voy a cantar con La Mona Jiménez, a ver si me entendés!”.

“Hacer el tema que vamos a hacer (por favor, no filtres cuál es), para mí es como cantar Satisfaction con los Stones”, puntualiza. “Fer, a la versión le hice una parte de rock y otra de cuarteto. Las separé por un corte, después del cual entra acordeón”, interviene Jiménez, ante lo que Ruiz Díaz asiente sin chistar y mientras ambos caminan hacia la sala donde El Clan suma a los Catupecu restantes (Charly y El Vikingo) para hacer tronar el clásico en cuestión. Clásico en cuestión que, finalmente, sale febril y preciso.

Fer no para de destacar que está cumpliendo un sueño y sugiere cortes y nuevas intensidades que son recibidas de buena gana por todos.

Dos vueltas y sí, queda la sensación de que está todo seteado para romperla esta noche, del mismo modo que queda muy arriba el espíritu de todos, pero en especial el de Ruiz Díaz, quien se explaya en un aparte con La Voz.

“Quisimos hacer una versión de este tema con Gaby y no pudimos”, revela en relación a su hermano, víctima de un accidente vial en 2006 y fallecido en enero del 2021, luego de un largo período de convalecencia.

“Gaby estuvo acá, por eso salió así. Me acuerdo que una vez tocamos en el San Pedro Rock, donde estuvo La Mona, y que Gaby me dijo ‘Cómo me gustaría tocar con él’. Por eso dije que es un sueño cumplido”, se emociona.

“Fue alucinante este ensayo –sentencia-. La Mona tuvo la humildad de empujarme. Hacía mucho tiempo que habíamos hablado con el Carli (hijo de Jiménez y hombre fuerte de la productora Universo Jiménez) respecto de hacer esto. Recuerdo que me contó que su papá le dijo ‘Canté con Calamaro, René y Manu Chao… tengo que cantar con el Fer’. Otras veces nos habían invitado. Incluso al Bum Bum pasado. No habíamos podido”.

“Haber concretado esto es impresionante. Atesoro esto con el corazón. Imagínense, ¡voy a cantar con Los Decadentes Un Osito de peluche de Taiwán y después con La Mona!”, se ceba antes de concluir que el rock es “una música abierta”.

“Quizás en el tango sea distinto y por eso a Piazzolla lo mataron cuando hizo algo diferente. En nuestro rock, por suerte, tuvimos a Los Cadillacs y a Los Decadentes marcando un camino en la rotura de prejuicios”, analiza.

“Cuando éramos chicos íbamos a ver a Los Cadillacs y a Los Decadentes. Hablo de un tiempo en el que nunca pensé que tendría a Catupecu. Escuchábamos punk pero íbamos a verlos. Ellos nos ayudaron a entender que La Mona es rock. Es el James Brown argentino. ¿¡Viste lo que tocan esos músicos, esa banda!?”.

–Acá, a Jiménez lo apodan “El viejo arruinador” y “El Mandamás”, además de “La Mona”. ¿Cómo lo apodarías vos?

–No sé… Es el Messi y el Maradona no sólo del Cuarteto sino de la música popular. Me cuesta ponerle un apodo. Es una leyenda. Te cuento, un día nos invitan a ver la selección contra Bolivia y digo “Uy, voy a conocer a Messi, ojalá haga un gol”. ¡Hizo tres! Y después Mati Santos, cordobés padrino de mi hija, me dice “Mirá, después del partido el Carli nos invitó a cenar con La Mona en el Hotel Alvear”. Esa cena fue divina. Conocí a La Mona después de ver a Messi meter tres goles. ¿Entendés? Fue una charla muy reveladora. Yo vivo música todos los días, todo el día, desde que me levanto hasta que me vuelvo a dormir. Entonces, es un flash estar con una leyenda que respira música como yo.

–Te llevo a Catupecu, que lleva una trayectoria de varias décadas. ¿Qué te queda cuando la analizás?

–Me quedan recuerdos increíbles. En medio de ese viaje pasó el accidente de mi hermano y luego su muerte, también el nacimiento de mi hija Lila, que ahora tiene 12 años… Y me quedan canciones impresionantes que aún me alucina tocarlas. Hay gente que sigue interesada y yo tengo el mismo entusiasmo de siempre. He dicho muchas veces que compongo canciones en un cuarto chiquito y después las terminan cantando miles. Quiero que eso siga y, de hecho, ya tenemos un disco con esta versión trío de Catupecu. Lo lanzaremos el año que viene.

–Hace unos días tocaron con Guns N’ Roses…

–Sí. Primero había dicho que no, pero terminé diciendo que sí por mi hija, que está escuchando Slipknot, Limp Bizkit, Korn. “¿No tenías una remera de Guns N’ Roses del tío Gaby?”, me preguntó. Y ahí algo se me activó. Porque yo lo llevé a Gaby a ver a Guns N’ Roses las dos primeras veces que vino a River, con su amigo Mariano. “Chicos, ¡vengan para acá!”, les decía como hermano mayor a ellos, que apenas tenían 15 años y estaban muy excitados. A partir de ahí, era obvio que tenía que tocar con los Guns.