Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia del país

sábado 16 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Mientras el Indec informó esta semana que los precios subieron 1,9% en julio y 36,6% en el último año, un estudio privado revela que llenar el changuito en un supermercado en la región patagónica del país es claramente más costoso que en el norte.

De acuerdo a un relevamiento de Analytica, el precio de una canasta básica para una familia tipo de clase media –dos adultos y dos menores– varía ampliamente entre provincias. El estudio tomó productos de marca uniforme y empaques iguales para cada artículo, lo que elimina distorsiones y permite comparar de manera precisa el costo real de abastecerse.

En ese sentido, la compra elegida en Santa Cruz tuvo un costo de $769.319, el más caro del país, mientras que en Misiones fue de $691.579, el más barato. Es decir, una diferencia del 11%. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, en el conurbano esa cifra se ubica en $702.844 y en el interior en $704.283.

A Santa Cruz le siguen por la misma compra realizada online Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188), mientras que las que tienen la compra más económica son además de Misiones, Formosa ($693.746) y Chaco ($693.219).

Sin embargo, las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado en julio fueron Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). Los menores incrementos se dieron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%).

La aceleración de precios no afectó por igual todos los productos de la canasta. El pan lactal registró mayores aumentos en casi todas las provincias, por encima del 5%. Su aumento fue más moderado en Catamarca (+2,5%), La Rioja (+2,5%) y Jujuy (+2,9%). El precio del azúcar aumentó entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Córdoba (+1,3%), San Luis (+1,6%), Santiago del Estero (+1,9%), Tucumán (+2,3%), San Juan (+7,6%) y Misiones (+7,6%).

El café instantáneo tuvo aumentos entre el 2% y 3% en la mayoría de las provincias. Se registró una menor suba en algunas patagónicas como Chubut (+0,6%), Santa Cruz (+0,3%) y Tierra del Fuego (+0,3%).

Las supremas de pollo empaquetadas tuvieron incrementos de entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Chubut (+1,5%), Neuquén (+1,0%), Río Negro (+1,3%), Santa Cruz (+0,8%) y Tierra del Fuego (+1,6%). (DIB)

