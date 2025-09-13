Cuánto cuesta el iPhone 17, el último celular de Apple

La empresa de la manzanita lanzó su nuevo modelo con tres versiones diferentes. Sus precios en dólares y en pesos.

Apple presentó ayer el iPhone 17, la nueva generación de smartpones, con sus tres versiones: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, y el llamativo iPhone Air. Hasta el momento se confirmó cuáles serán sus precios en Estados Unidos y cuáles serán los estimados para Argentina, una vez que lleguen al país.

El iPhone 17 se caracteriza por ser más resistente que los modelos anteriores. Posee una pantalla con ProMotion de hasta 120 Hz y un nuevo frente de Ceramic Shield 2. Además, tiene un sistema avanzado de dos cámaras Fusion de 48 MP y le suma una nueva cámara frontal Center Stage.

El iPhone 17 Pro se trata de uno de los modelos más poderosos de Apple presentado hasta la fecha. Posee una extraordinaria duración de la batería, una pantalla con frente de Ceramic Shield 2, la potencia del chip A19 Pro, cámaras traseras de 48 MP y la nueva cámara frontal Center Stage.

Por su parte, el iPhone Air se distingue por ser mucho más delgado y resistente que cualquier iPhhone anterior.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos

iPhone 17: USD 799

iPhone Air: USD 999

iPhone 17 Pro: USD 1.099

iPhone 17 Pro Max: USD 1.199

Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina en pesos

A nivel local se debe tener en cuenta que los precios son estimados y se incluyen los impuestos. Se espera que el iPhone 17 llegue a Argentina entre fines de octubre y comienzos de noviembre de este año.

iPhone 17 (256 GB): $1,8-1,9 millones

iPhone Air: $2,50 millones

iPhone 17 Pro: $2,8 millones

iPhone 17 Pro Max: $2,95 millones

Con estos números, si se toma como base el precio del iPhone 17, comprarlo en Estados Unidos pagándolo con tarjeta de crédito (y luego abonando el resumen con los dólares en la cuenta) el nuevo modelo costaría casi $1,5 millones, unos $400.000 menos que el precio local.

A su vez, si se lo paga directamente en Estados Unidos con dólares cash costaría $1,1 millones, siendo la alternativa más recomendable.