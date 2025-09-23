“Cuando trabajamos en conjunto, las soluciones llegan”

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza muy esperada por las familias del barrio Peniel, que autoriza el proyecto urbano de macizo y calles para ese sector de la ciudad.

USHUAIA.- La concejala Laura Avila, presidenta del bloque del Partido Justicialista, destacó que “esta ordenanza es una herramienta que le damos al Ejecutivo municipal para que pueda llevar soluciones a las familias del barrio Peniel. Es el resultado de un trabajo en conjunto y articulado, que permite que las familias proyecten, crezcan y sigan soñando con esperanza en un futuro mejor”.

Laura Avila indicó que “este es un paso más para seguir ordenando la ciudad. Venimos trabajando hace mucho tiempo con las familias del barrio y poder llevar esta herramienta es un orgullo enorme”.

La Concejala subrayó que “en todos los barrios hay sueños, identidad y esperanza, y nuestro compromiso es acompañarlos con políticas que les permitan concretar esos proyectos de vida”.