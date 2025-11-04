Cuándo terminan las clases en Tierra del Fuego

A medida que el ciclo lectivo 2025 avanza hacia su tramo final en Argentina, la expectativa por el inminente inicio de las vacaciones de verano crece en miles de familias y en el entorno educativo. Con la mayoría de las provincias transitando el último trimestre de clases y tras un año marcado por calendarizaciones diferenciales durante el receso invernal, los estudiantes y docentes se preparan para el cierre del año escolar. En Tierra del Fuego el ciclo termina el 19 de diciembre.

El período de descanso, previsto según el calendario oficial elaborado por las autoridades locales y nacionales, representa un momento clave en la organización institucional y familiar. La diversidad de fechas de finalización de clases, sumada a la presencia de feriados nacionales en el último bimestre, configura un escenario donde la planificación adquiere protagonismo tanto en las escuelas como en los hogares argentinos.

En pos de garantizar las 190 jornadas mínimas de cursada, cada provincia fragmentó los días para que se adapte a los periodos de receso y los feriados nacionales y locales. De este modo, las jurisdicciones difieren en la fecha del cierre del ciclo lectivo, cada una apoyándose en su calendario y cumpliendo con los días académicos obligatorios.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

Buenos Aires: lunes 22 de diciembre

CABA: viernes 19 de diciembre

Catamarca: viernes 12 de diciembre

Chaco: viernes 19 de diciembre

Chubut: viernes 19 de diciembre

Córdoba: viernes 19 de diciembre

Corrientes: viernes 19 de diciembre

Entre Ríos: viernes 19 de diciembre

Formosa: viernes 19 de diciembre

Jujuy: viernes 12 de diciembre

La Pampa: viernes 26 de diciembre

La Rioja: viernes 19 de diciembre

Mendoza: viernes 19 de diciembre

Misiones: lunes 22 de diciembre

Neuquén: viernes 19 de diciembre

Río Negro: viernes 19 de diciembre

Salta: lunes 22 de diciembre

San Juan: viernes 19 de diciembre

San Luis: viernes 19 de diciembre

Santa Cruz: jueves 18 de diciembre

Santa Fe: viernes 12 de diciembre

Santiago del Estero: viernes 19 de diciembre

Tierra del Fuego: viernes 19 de diciembre

Tucumán: viernes 19 de diciembre