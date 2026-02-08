El Ministerio de Salud, a través de las áreas de Hemoterapia de los hospitales de Río Grande y Ushuaia, continúa con la convocatoria permanente para la donación de sangre bajo el lema “Cuando donás sangre, salvás vidas”.

En este sentido, se trata de impulsar la toma de consciencia que conlleva este acto de solidaridad tan importante para la salud de todos los fueguinos.

Sobre esto, la licenciada en Hemoterapia del Hospital Regional Río Grande, Mariela Coky, manifestó: “queremos reforzar la afluencia de donantes, que sea sostenida durante todo el año, que todos los días se acerquen vecinos a donar sangre”.

Sobre los requisitos para la donación, la profesional recordó que “los interesados deben ser mayores de 18 y menores de 60 años, y no pesar menos de 55 kg.”, al tiempo que aclaró que “si se han hecho alguna cirugía, tatuaje, acupuntura, tratamientos estéticos con agujas, tiene que pasar más de un año” y que “si están tomando medicación, nos tienen que informar antes”.

Además, indicó que “al momento de donar, los interesados se tienen que sentir bien y tienen que desayunar algo liviano, sin lácteos ni grasas, y acercarse con DNI”.

Por otro lado, subrayó que “si bien se requiere todos los grupos y factores, se convoca, en especial, donantes para el grupo 0 Negativo” e invitó a que “se acerquen al hospital y que se informen, los estamos esperando”.

En el Hospital Regional Río Grande el servicio funciona a demanda de lunes a viernes de 8 a 11 h. y las consultas se realizan a través del 2964-407128. En tanto que en el Hospital Regional Ushuaia se necesita turno previo a través del 2901-469669.