¿Cuáles son las distintas intensidades de café en las cápsulas para Nespresso?

Cuando exploramos el mundo de las cápsulas para nespresso, uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la intensidad del café. Este dato, muchas veces visible en el empaque o la descripción del producto, puede marcar la diferencia entre una experiencia suave y equilibrada o un espresso fuerte y cargado. Pero ¿qué significa realmente esta clasificación y cómo influye en el sabor? En este artículo te explicamos todo lo que necesitás saber sobre las distintas intensidades y cómo elegir la ideal para tu paladar.

¿Qué es la intensidad del café?

La intensidad en el café no se refiere exclusivamente a la cantidad de cafeína. En realidad, es un valor que combina varios aspectos: el grado de tueste, la amargura, el cuerpo y la persistencia en boca. Una cápsula con alta intensidad suele contener café más tostado, de sabor más fuerte y cuerpo más denso. En cambio, las de baja intensidad suelen ofrecer notas más suaves, florales o frutales.

Nespresso, al igual que muchas otras marcas, clasifica sus cápsulas en una escala que va del 1 al 13, donde:

1 a 4 : Intensidad baja (cafés suaves, ligeros, más aromáticos)



: Intensidad baja (cafés suaves, ligeros, más aromáticos) 5 a 7 : Intensidad media (balance entre suavidad y carácter)



: Intensidad media (balance entre suavidad y carácter) 8 a 13: Intensidad alta (cafés fuertes, intensos, con mucho cuerpo)



Intensidades bajas: elegancia y suavidad en cada sorbo

Los cafés de intensidad baja suelen ser ideales para quienes recién se inician en el mundo del espresso o para quienes prefieren una bebida más delicada. En este grupo, las cápsulas resaltan por sus aromas florales, cítricos o afrutados, y por tener una acidez más marcada.

Por ejemplo, cápsulas con intensidad 3 o 4 suelen estar elaboradas con granos de Arábica de origen africano o centroamericano, los cuales ofrecen una experiencia liviana pero muy perfumada. Son perfectas para quienes toman café varias veces al día y buscan una opción menos invasiva en el paladar.

Ideal para:

Beber sin leche o con poca leche.



Disfrutar por la tarde o como segundo café del día.



Acompañar con algo dulce sin opacar sabores.



Intensidades medias: el equilibrio justo

Dentro de las cápsulas de intensidad media, encontramos cafés que combinan suavidad y carácter. Son versátiles y aptos para todos los gustos. Generalmente tienen un cuerpo más definido que los de baja intensidad, pero sin llegar a ser abrumadores.

Estas cápsulas (de intensidad 5 a 7) suelen mezclar granos Arábica con pequeños toques de Robusta para intensificar el cuerpo sin perder la elegancia del sabor. Muchas personas eligen esta categoría como su café de todos los días.

Ideal para:

Preparar espresso o lungo.



Tomar con o sin leche.



Consumo diario para quienes buscan sabor sin amargor excesivo.



Intensidades altas: potencia, amargor y cuerpo

Las cápsulas de intensidad alta (entre 8 y 13) están diseñadas para quienes disfrutan de cafés potentes, de esos que se sienten desde el primer sorbo. Aquí predominan los tuestes oscuros, sabores terrosos, notas de cacao amargo y baja acidez.

Los cafés en esta categoría suelen incorporar mayor proporción de Robusta o Arábicas muy tostados, logrando una textura más espesa y un sabor persistente. Algunas cápsulas incluso están pensadas para preparar ristretto, una variante más concentrada que el espresso tradicional.

Ideal para:

Tomar por la mañana o para arrancar el día con energía.



Consumir en pocillo corto.



Amantes del café fuerte y amargo.



¿Cómo elegir la intensidad adecuada?

Elegir la cápsula perfecta depende de tu gusto personal y del momento del día en el que tomás café. Algunas personas prefieren una intensidad suave por la mañana y una fuerte después de almorzar, mientras que otras mantienen el mismo perfil todo el día. También influye si lo tomás solo o con leche, ya que una cápsula intensa resalta mejor en preparaciones como lattes o capuccinos.

Una buena recomendación es probar diferentes intensidades hasta encontrar la que más se ajusta a tus preferencias. Muchas marcas ofrecen packs surtidos para que puedas experimentar sin comprometerte con una sola opción.

¿Dónde conseguir cápsulas compatibles con Nespresso en Argentina?

Hoy en día es posible encontrar cápsulas de múltiples intensidades en el mercado argentino. Existen varias marcas que ofrecen una amplia variedad de blends, tanto suaves como intensos, todos compatibles con máquinas Nespresso.

Si estás buscando renovar tu stock o probar nuevos sabores, hay opciones para todos los gustos, con calidad premium y envío a todo el país.

Consejos para disfrutar al máximo tu cápsula

Almacenamiento : guardá las cápsulas en un lugar seco y fresco, lejos del sol directo.



: guardá las cápsulas en un lugar seco y fresco, lejos del sol directo. Agua : usá siempre agua filtrada para evitar sabores indeseados.



: usá siempre agua filtrada para evitar sabores indeseados. Precalentá la taza: ayuda a mantener la temperatura del café por más tiempo.



Explorá combinaciones: un café intenso con un toque de leche vegetal puede darte una experiencia distinta y deliciosa.