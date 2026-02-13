Cuadrangular de verano en la Margen Sur

Los locales Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul, más BM Caiquén (de Punta Arenas, Chile), animarán mañana y el domingo el Campeonato de Verano 2026 (mayores masculino), a jugarse en el gimnasio municipal de la Margen Sur, organizado por la Comisión de Handball Tierra del Fuego.
RIO GRANDE.- La actividad se completará con encuentros amistosos (en Mayores femenino, y en divisiones formativas).
TORNEO DE VERANO 2026
Día Hora Ronda Partido
Sábado 14 10:00 Clasificat. R.Madrid Azul-Univer.
Sábado 14 11:30 Clasificat. R.Madrid Ama.-Cauquén
Sábado 14 13:00 Amistoso Divisiones formativas
Sábado 14 14:30 Amistoso R.Madrid-S.Andrade (F)
Sábado 14 17:00 Clasificat. R.Madrid Azul-Caiquén
Sábado 14 18:30 Clasificat. R.Madrid Ama.-Univer.
Domingo 15 09:00 Clasificat. RM Azul-RM Amarillo
Domingo 15 10:30 Clasificat. Universitario-Caiquén
Domingo 15 12:00 Amistoso RM Juv.-S.Andrade (F)
Domingo 15 13:30 Amistoso RM Mayor-HVJ (F)
Domingo 15 15:00 3° Puesto 3° vs. 4° clasificados
Domingo 15 16:30 Final 1° vs. 2° clasificados