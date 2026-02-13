Deportes

Cuadrangular de verano en la Margen Sur

viernes 13 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Los locales Universitario, Real Madrid Amarillo y Real Madrid Azul, más BM Caiquén (de Punta Arenas, Chile), animarán mañana y el domingo el Campeonato de Verano 2026 (mayores masculino), a jugarse en el gimnasio municipal de la Margen Sur, organizado por la Comisión de Handball Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- La actividad se completará con encuentros amistosos (en Mayores femenino, y en divisiones formativas).

TORNEO DE VERANO 2026

Día      Hora   Ronda Partido

Sábado 14       10:00   Clasificat.       R.Madrid Azul-Univer.

Sábado 14       11:30   Clasificat.       R.Madrid Ama.-Cauquén

Sábado 14       13:00   Amistoso        Divisiones formativas

Sábado 14       14:30   Amistoso        R.Madrid-S.Andrade (F)

Sábado 14       17:00   Clasificat.       R.Madrid Azul-Caiquén

Sábado 14       18:30   Clasificat.       R.Madrid Ama.-Univer.

Domingo 15    09:00   Clasificat.       RM Azul-RM Amarillo

Domingo 15    10:30   Clasificat.       Universitario-Caiquén

Domingo 15    12:00   Amistoso        RM Juv.-S.Andrade (F)

Domingo 15    13:30   Amistoso        RM Mayor-HVJ (F)

Domingo 15    15:00   3° Puesto        3° vs. 4° clasificados

Domingo 15    16:30   Final   1° vs. 2° clasificados

