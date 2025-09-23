Crustáceos TDF fue distinguido con el Premio Empresario Joven Argentino 2025

La Cámara de Comercio de Ushuaia felicitó a Agustín Duval y a todo su equipo por este merecido logro, que “enaltece a nuestra comunidad empresarial y pone en alto el nombre de Tierra del Fuego en el plano nacional”.

USHUAIA.- Crustáceos Tierra del Fuego, representado por su titular Agustín Duval, fue distinguido con el Premio Empresario Joven Argentino 2025, otorgado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y CAME Joven.

Este importante premio distingue el talento, la innovación y el compromiso de jóvenes referentes que impulsan el crecimiento productivo en todo el país.

La distinción fue celebrada por la Cámara de Comercio de Ushuaia que estuvo presente en la 16° edición del certamen, que por primera vez se realizó en el litoral (Chaco y Corrientes), en el marco de la Semana del Empresario Joven Argentino y en conmemoración del Día del Empresario que se celebra cada 19 de septiembre.

La representación fueguina estuvo integrada por el referente del Sector Joven de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Federico Breden y el socio e integrante de este sector, Darío Lescano, quienes estuvieron acompañados del conductor fueguino, Nicolás Oliva.

La labor de Crustáceos Tierra del Fuego refleja el espíritu emprendedor y la capacidad de generar valor desde el extremo sur, lo que consolida a Tierra del Fuego como un punto clave en el desarrollo empresarial argentino. Agustín Duval recibió el Premio Empresario Joven Argentino 2025.

“Este logro es el resultado de un gran trabajo que comenzó de manera local en cada provincia, con mucho esfuerzo de todos los equipos. En Tierra del Fuego hubo más de 80 inscriptos y finalistas de enorme nivel”, destacó el referente del Sector Joven de la Cámara de Comercio de Ushuaia y subdirector de CAME Joven, Federico Breden.

De igual forma, resaltó que “Agustín Duval se consagró como empresario joven del año, demostrando que en nuestra provincia hay talento, presente y futuro”.

“Hoy es el embajador nacional de los empresarios jóvenes, llevando la voz de Tierra del Fuego y de Argentina más allá de nuestras fronteras. Felicitamos a Agustín, porque este premio refleja su empuje, su historia y su resiliencia, y a su vez lo posiciona como referente en el país”, concluyó Federico Breden.