Cruda descripción de la UOCRA por desocupados

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el secretario general de la UOCRA en Tierra del Fuego, Julio Ramírez, trazó un panorama desolador sobre la situación del sector de la construcción. Con obras paralizadas, sin fondos nacionales y con alrededor de mil obreros desocupados, advirtió que no hay señales de recuperación ni en el ámbito público ni en el privado.

La construcción en Tierra del Fuego atraviesa uno de sus momentos más críticos. Así lo describió el secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, quien dijo «no hay novedades de nuevas obras”, advirtió el dirigente gremial y remarcó «estamos igual que cuando comenzó este gobierno nacional: sin obra y sin ninguna esperanza”.

El referente sindical explicó que, pese a que por estas fechas normalmente comienza una nueva temporada de trabajo, “no se vislumbran señales de mejora”.

Durante el año, apenas se ejecutaron dos obras en el campo, que generaron empleo para unos 100 trabajadores. Pero Ramírez detalló que esas obras ya están finalizando y que, solo en esas tareas, “ya provocaron el despido de cerca de 80 personas. Es terrible”, lamentó.

Según los registros del sindicato, actualmente hay cerca de 1.000 obreros desocupados en toda la provincia. Muchos de ellos llegaron con la ilusión de conseguir empleo, pero “tuvieron que regresar a su lugar de origen por la falta de oportunidades”, relató Ramírez.

Sobre las perspectivas del sector, el panorama no es alentador «no vemos posibilidad de reactivación, ni en el ámbito privado ni en el público”, expresó.

Entre los factores que complican aún más la situación, mencionó la escalada inflacionaria en los insumos «los costos de los materiales están por las nubes y no llegan fondos nacionales. Incluso los proyectos de edificios particulares quedaron paralizados por falta de dinero”, detalló.