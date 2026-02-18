Cruce de los Valles para Montes, Martínez, Cristaldo y Morán

El ushuaiense Braian Montes (2:03:26) y la riograndense Daniela Martínez (2:22:38) -6° entre 29 clasificados- ganaron los 25 kilómetros del Trail Cruce de los Valles (2° edición en esta disciplina), disputado el pasado domingo 15, entre La Mosca Loca y Llanos del Castor, con la organización de Ushuaia Pro Bike, y el acompañamiento del Centro Cultural “Nueva Argentina”.

RIO GRANDE.- Mientras que en los 15 kilómetros se impusieron los locales Fernando Cristaldo (1:15:58) y Elba Morán (1:33:52) -7° en la general absoluta, del lote de 28 corredores-. En los cuadros adjuntos aparece la general por sexo en cada distancia, incluyendo el puesto en la general y en la categoría de edad, más la marca y el promedio por kilómetro.

Se completa febrero

El sábado 21 (largada, 22:30) se disputará la prueba Nocturna (7 kilómetros) de Atletismo Río Grande, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años. Y el sábado 28 se correrá el 3° Desafío Krund (de la mano del Club Amigos de la Montaña Ushuaia y del guía de montaña Marcelo Donozo), sobre 21 km. (desde el Lago Escondido; desnivel: +286/-393; $ 126.000); 14 km. (desde el Po.Garibaldi; +126/-120; $ 96.000); y 7 km. (desde Rancho Hambre; +50; $ 82.000), todos con llegada Haruwen.

25 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta G Categ. Marca Prom.

1.Braian Montes 1 1° 20/29 2:03:26 4:56

2.Franco Isorna 2 1° 30/39 2:04:34 4:59

3.Facundo Casas 3 2° 30/39 2:11:08 5:15

4.César Vélez 4 3° 30/39 2:14:04 5:22

5.Matías Zuloaga 5 2° 20/29 2:16:59 5:29

6.Nicolás Benavides 6 1° 40/49 2:20:51 5:38

7.Luciano Pilatti 8 4° 30/39 2:23:25 5:44

8.Tomás Zetner 9 5° 30/39 2:24:08 5:46

9.Mauricio Núñez 10 2° 40/49 2:33:34 6:08

10.Lucia.Casimiliano 11 3° 40/49 2:33:59 6:09

11.Alexis López 12 1° 14/19 2:34:17 6:10

12.Javier Godoy 13 1° 50/59 2:34:55 6:12

13.Joaquín Pastoriza 14 3° 20/29 2:36:32 6:16

14.Santiago Soto 15 4° 40/49 2:41:28 6:27

15.Miguel Santana 16 6° 30/39 2:42:08 6:29

16.Sebastián Gonzalía 17 5° 40/49 2:43:09 6:31

17.Leonardo García 18 6° 40/49 2:43:24 6:32

18.Cristian Zeniquel 20 7° 30/39 2:43:44 6:33

19.Juan Pablo Otañez 21 7° 40/49 2:43:56 6:33

20.Martín Latorre 23 8° 30/39 2:51:00 6:50

21.Enrique Rodríguez 24 2° 50/59 2:51:29 6:51

22.Lautaro Acuña 26 2° 14/19 3:04:43 7:22

23.Héctor Agüero 28 1° 60/69 4:00:27 9:37

Velocidad del ganador: 12,152 km/h. G: general absoluta.

25 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta G Categ. Marca Prom.

1.Daniela Martínez 7 1° 30/39 2:22:38 5:42

2.Mariana Pabón 19 2° 30/39 2:43:26 6:32

3.Cristina Bustos 22 3° 30/39 2:46:11 6:39

4.Angeles Gómez 25 1° 40/49 2:54:27 6:59

5.Nadia Shapiro 27 1° 20/29 3:43:47 8:57

6.Aylén Prats 29 4° 30/39 4:07:25 9:54

Velocidad de la ganadora: 10,516 km/h. G: general absoluta.

15 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta G Categ. Marca Prom.

1.Fernando Cristaldo 1 1° 40/49 1:15:58 5:04

2.Dante Gabriel Caro 2 2° 40/49 1:17:08 5:08

3.Sergio López 3 3° 40/49 1:17:14 5:09

4.Kevin Martines 4 1° 20/29 1:21:39 5:27

5.Nehuén Anderfuhrn 5 1° 30/39 1:29:04 5:56

6.Ivo Bertolino Salotti 6 2° 20/29 1:30:43 6:03

7.Gustavo González 8 1° 50/59 1:35:10 6:21

8.Juan María Cafasso 11 2° 30/39 1:44:30 6:58

9.Agustín Prada 13 3° 20/29 1:47:05 7:08

10.Javier Vázquez 15 2° 50/59 1:47:42 7:11

11.Pablo Jesús Barone 17 4° 40/49 1:49:46 7:19

12.Jonatan Núñez 18 3° 30/39 1:53:14 7:33

13.Adrián Weinert 21 5° 40/49 1:58:35 7:54

14.Juan Américo Rojas 27 1° 70/79 2:23:56 9:36

Velocidad del ganador: 11,847 km/h. G: general absoluta.

15 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta G Categ. Marca Prom.

1.Elba Morán 7 1° 40/49 1:33:52 6:15

2.Marcia Cuevas 9 1° 30/39 1:40:37 6:42

3.Pamela Toledo 10 2° 30/39 1:44:16 6:57

4.Mercedes Garcete 12 2° 40/49 1:46:12 7:05

5.Noelia Cena 14 3° 30/39 1:47:22 7:09

6.Macarena Valverde 16 4° 30/39 1:48:23 7:13

7.Noelia Flores 19 5° 30/39 1:53:31 7:34

8.Sabrina Correa 20 6° 30/39 1:57:39 7:51

9.Yanina Mancia 22 7° 30/39 2:05:18 8:21

10.Viviana Borrego 23 1° 50/59 2:07:29 8:30

11.Hilda Martínez 24 2° 50/59 2:13:22 8:53

12.Natalia Duarte 25 3° 40/49 2:16:35 9:06

13.Claudia Ramírez 26 4° 40/49 2:16:39 9:06

14.Rosanna Alegre 28 3° 50/59 2:33:14 10:01

Velocidad de la ganadora: 9,588 km/h. G: general absoluta.