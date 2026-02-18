Deportes

Cruce de los Valles para Montes, Martínez, Cristaldo y Morán

miércoles 18 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El ushuaiense Braian Montes (2:03:26) y la riograndense Daniela Martínez (2:22:38) -6° entre 29 clasificados- ganaron los 25 kilómetros del Trail Cruce de los Valles (2° edición en esta disciplina), disputado el pasado domingo 15, entre La Mosca Loca y Llanos del Castor, con la organización de Ushuaia Pro Bike, y el acompañamiento del Centro Cultural “Nueva Argentina”.

RIO GRANDE.- Mientras que en los 15 kilómetros se impusieron los locales Fernando Cristaldo (1:15:58) y Elba Morán (1:33:52) -7° en la general absoluta, del lote de 28 corredores-. En los cuadros adjuntos aparece la general por sexo en cada distancia, incluyendo el puesto en la general y en la categoría de edad, más la marca y el promedio por kilómetro.

Se completa febrero

El sábado 21 (largada, 22:30) se disputará la prueba Nocturna (7 kilómetros) de Atletismo Río Grande, con salida y llegada en el Parque de los 100 Años. Y el sábado 28 se correrá el 3° Desafío Krund (de la mano del Club Amigos de la Montaña Ushuaia y del guía de montaña Marcelo Donozo), sobre 21 km. (desde el Lago Escondido; desnivel: +286/-393; $ 126.000); 14 km. (desde el Po.Garibaldi; +126/-120; $ 96.000); y 7 km. (desde Rancho Hambre; +50; $ 82.000), todos con llegada Haruwen.

25 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta         G         Categ. Marca Prom. 

1.Braian Montes        1          1° 20/29          2:03:26           4:56

2.Franco Isorna          2          1° 30/39          2:04:34           4:59

3.Facundo Casas        3          2° 30/39          2:11:08           5:15

4.César Vélez 4          3° 30/39          2:14:04           5:22

5.Matías Zuloaga       5          2° 20/29          2:16:59           5:29

6.Nicolás Benavides  6          1° 40/49          2:20:51           5:38

7.Luciano Pilatti        8          4° 30/39          2:23:25           5:44

8.Tomás Zetner          9          5° 30/39          2:24:08           5:46

9.Mauricio Núñez      10        2° 40/49          2:33:34           6:08

10.Lucia.Casimiliano 11        3° 40/49          2:33:59           6:09

11.Alexis López         12        1° 14/19          2:34:17           6:10

12.Javier Godoy         13        1° 50/59          2:34:55           6:12

13.Joaquín Pastoriza  14        3° 20/29          2:36:32           6:16

14.Santiago Soto        15        4° 40/49          2:41:28           6:27

15.Miguel Santana     16        6° 30/39          2:42:08           6:29

16.Sebastián Gonzalía           17        5° 40/49          2:43:09           6:31

17.Leonardo García   18        6° 40/49          2:43:24           6:32

18.Cristian Zeniquel  20        7° 30/39          2:43:44           6:33

19.Juan Pablo Otañez 21        7° 40/49          2:43:56           6:33

20.Martín Latorre      23        8° 30/39          2:51:00           6:50

21.Enrique Rodríguez            24        2° 50/59          2:51:29           6:51

22.Lautaro Acuña      26        2° 14/19          3:04:43           7:22

23.Héctor Agüero      28        1° 60/69          4:00:27           9:37

Velocidad del ganador: 12,152 km/h. G: general absoluta.

25 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta         G         Categ. Marca Prom. 

1.Daniela Martínez    7          1° 30/39          2:22:38           5:42

2.Mariana Pabón        19        2° 30/39          2:43:26           6:32

3.Cristina Bustos       22        3° 30/39          2:46:11           6:39

4.Angeles Gómez       25        1° 40/49          2:54:27           6:59

5.Nadia Shapiro         27        1° 20/29          3:43:47           8:57

6.Aylén Prats  29        4° 30/39          4:07:25           9:54

Velocidad de la ganadora: 10,516 km/h. G: general absoluta.

15 KILOMETROS * VARONES

P/Atleta         G         Categ. Marca Prom. 

1.Fernando Cristaldo 1          1° 40/49          1:15:58           5:04

2.Dante Gabriel Caro 2          2° 40/49          1:17:08           5:08

3.Sergio López           3          3° 40/49          1:17:14           5:09

4.Kevin Martines       4          1° 20/29          1:21:39           5:27

5.Nehuén Anderfuhrn            5          1° 30/39          1:29:04           5:56

6.Ivo Bertolino Salotti           6          2° 20/29          1:30:43           6:03

7.Gustavo González   8          1° 50/59          1:35:10           6:21

8.Juan María Cafasso 11        2° 30/39          1:44:30           6:58

9.Agustín Prada         13        3° 20/29          1:47:05           7:08

10.Javier Vázquez     15        2° 50/59          1:47:42           7:11

11.Pablo Jesús Barone           17        4° 40/49          1:49:46           7:19

12.Jonatan Núñez       18        3° 30/39          1:53:14           7:33

13.Adrián Weinert     21        5° 40/49          1:58:35           7:54

14.Juan Américo Rojas          27        1° 70/79          2:23:56           9:36

Velocidad del ganador: 11,847 km/h. G: general absoluta.

15 KILOMETROS * MUJERES

P/Atleta         G         Categ. Marca Prom. 

1.Elba Morán 7          1° 40/49          1:33:52           6:15

2.Marcia Cuevas        9          1° 30/39          1:40:37           6:42

3.Pamela Toledo        10        2° 30/39          1:44:16           6:57

4.Mercedes Garcete   12        2° 40/49          1:46:12           7:05

5.Noelia Cena 14        3° 30/39          1:47:22           7:09

6.Macarena Valverde 16        4° 30/39          1:48:23           7:13

7.Noelia Flores          19        5° 30/39          1:53:31           7:34

8.Sabrina Correa        20        6° 30/39          1:57:39           7:51

9.Yanina Mancia        22        7° 30/39          2:05:18           8:21

10.Viviana Borrego   23        1° 50/59          2:07:29           8:30

11.Hilda Martínez      24        2° 50/59          2:13:22           8:53

12.Natalia Duarte       25        3° 40/49          2:16:35           9:06

13.Claudia Ramírez   26        4° 40/49          2:16:39           9:06

14.Rosanna Alegre     28        3° 50/59          2:33:14           10:01

Velocidad de la ganadora: 9,588 km/h. G: general absoluta.

