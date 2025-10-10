Cronograma especial en CAPS durante el fin de semana largo

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó cómo será la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS. Los dispositivos estarán disponibles en las tres ciudades de la provincia, con distintos servicios médicos, de enfermería, odontología y vacunación.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

USHUAIA

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591108. Bahía de los Renos 3144 – Barrio Pipo. Atención de medicina general, agente sanitario y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 9 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591109. Cabo San Pío 309 – Barrio Andorra. Atención medicina general, enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

CAPS 2 de 12 a 18 h. Tel.: 421136. 9 de julio 1249. Atención médica: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

CAPS N°3 de 12 a 18 h. Tel.: 441373 2964-698568. Oroski y Karukinka. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos a demanda, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID- 19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

TOLHUIN

HOSPITAL MODULAR 24h. Atenciones de urgencias/emergencias. Av. Los Ñires 149 entre Ruta N° 3 y calle Santiago Rupattini).

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

USHUAIA

CAPS 1 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591101 – Facundo Quiroga 2633. Atención medicina de adultos, enfermería, trabajo social y agente sanitario. Consejería y dispensa de anticonceptivos Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación anti gripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 4 DE 10 A 18 h. Tel.: 2901-591104. Av. Alem 3900. Atención medicina general, enfermería, pediatría, y agente sanitario. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591106. Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes. Atención de medicina de adultos, enfermería, obstetricia y trabajo social. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591108. Bahía de los Renos 3144 – Barrio Pipo. Atención de medicina general, agente sanitario y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h

TOLHUIN

CAT de 8 a 16 h. Enfermería y vacunación (Atención espontánea). Odontología (Sólo urgencias). Por consultas comunicarse al 2901-492121.

Ante urgencia y/o emergencias podrán acercarse al Hospital Modular (Av. Los Ñires 149).

GUARDIAS DE ODONTOLOGÍA EN USHUAIA | SÁBADO 11 DE OCTUBRE.

El servicio de atención odontológica de guardia está destinado para situaciones que no pueden esperar un turno programado (dolor, infección, tumefacción, etc.). Ante la duda, le sugerimos llamar al Centro de Salud de guardia para garantizar una atención temprana y oportuna.

Los turnos para tratamientos odontológicos se otorgan en todos los Centros de Salud los Días MARTES 9 y 15h por teléfonos. Para ello deben comunicarse al CAPS más cercano a su domicilio.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE:

CAPS 4 | Odontología adultos-niños.

De 10 a 18h | 2901-591101 | 2901-440256 | 2901-588543.

Alem 3908 – Barrio Latino americano.