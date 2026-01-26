El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de enero en:

RÍO GRANDE

Horario: 10:00 a 15:30

Miércoles 28 de enero

Casa del Deporte -Señora de Itatí y Las Azucenas – (Margen Sur)

Club Garibaldi – Milton Robert 3190 (para Chacra IV y alrededores)

Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770

TOLHUIN

Martes 27 de enero de 10:00 a 16:00

Subsecretaría de Género y Diversidad (Rupatini 655)

Casa del Deporte (Seriot 321)

Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:

Presentar su DNI al agente que realice la entrega.

Presentarse el día asignado según su último domicilio.

Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.

USHUAIA

Sábado 31 de Enero

Horario: 10:00 a 17:00

Gimnasio N° Escuela 16 – Antonio Isorna 690

