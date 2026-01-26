El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de enero en:
RÍO GRANDE
Horario: 10:00 a 15:30
- Miércoles 28 de enero
Casa del Deporte -Señora de Itatí y Las Azucenas – (Margen Sur)
- Jueves 29 de enero
Club Garibaldi – Milton Robert 3190 (para Chacra IV y alrededores)
- Viernes 30 de enero
Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770
TOLHUIN
Martes 27 de enero de 10:00 a 16:00
- Subsecretaría de Género y Diversidad (Rupatini 655)
- Casa del Deporte (Seriot 321)
Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:
- Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
- Presentarse el día asignado según su último domicilio.
- Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.
USHUAIA
Sábado 31 de Enero
Horario: 10:00 a 17:00
Gimnasio N° Escuela 16 – Antonio Isorna 690
Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:
- Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
- Presentarse el día asignado según su último domicilio.
- Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.