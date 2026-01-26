Sociedad

Cronograma de entrega de módulos alimentarios

lunes 26 de enero de 2026
Diario El Sureño
El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de enero en:

RÍO GRANDE

Horario: 10:00 a 15:30

  • Miércoles 28 de enero
    Casa del Deporte -Señora de Itatí y Las Azucenas – (Margen Sur)
  • Jueves 29 de enero
    Club Garibaldi – Milton Robert 3190 (para Chacra IV y alrededores)
  • Viernes 30 de enero
    Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770

TOLHUIN

Martes 27 de enero de 10:00 a 16:00

  • Subsecretaría de Género y Diversidad (Rupatini 655)
  • Casa del Deporte (Seriot 321)

Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:

  • Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
  • Presentarse el día asignado según su último domicilio.
  • Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.

USHUAIA

Sábado 31 de Enero
Horario: 10:00 a 17:00
Gimnasio N° Escuela 16 – Antonio Isorna 690

Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:

  • Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
  • Presentarse el día asignado según su último domicilio.
  • Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.

