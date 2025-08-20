El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de agosto en Río Grande y Tolhuin.
RÍO GRANDE
Horario: 10:00 a 15:30
- Miércoles 20 de agosto
Casa del Deporte (Señora de Itatí y Las Azucenas) – Margen Sur
- Jueves 21 de agosto
Club Garibaldi – Milton Robert 3190 (para Chacra IV y alrededores)
- Viernes 22 de agosto
Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770 (zona Centro)
TOLHUIN
Martes 26 de agosto de 10:00 a 17:00 – Sede del sindicato de ATE – Metet 392
Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:
- Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
- Presentarse el día asignado según su último domicilio.
- Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.