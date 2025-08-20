Sociedad

Cronograma de entrega de módulos alimentarios

miércoles 20 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios del mes de agosto en Río Grande y Tolhuin.

RÍO GRANDE
Horario: 10:00 a 15:30

  • Miércoles 20 de agosto
    Casa del Deporte (Señora de Itatí y Las Azucenas) – Margen Sur
  • Jueves 21 de agosto
    Club Garibaldi – Milton Robert 3190 (para Chacra IV y alrededores)
  • Viernes 22 de agosto
    Dirección de Abastecimiento Social – Estrada 770 (zona Centro)

TOLHUIN

Martes 26 de agosto de 10:00 a 17:00 – Sede del sindicato de ATE – Metet 392

Al momento de la entrega los titulares del programa deberán:

  • Presentar su DNI al agente que realice la entrega.
  • Presentarse el día asignado según su último domicilio.
  • Deberá asistir únicamente el titular a fin de evitar el aglomeramiento de personas en los puntos de entrega.

