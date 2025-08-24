Cronograma de cortes del servicio eléctrico en Tolhuin

Se informa a la población de Tolhuin que debido a una falla del grupo generador Cummins N°2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada:
1) Domingo 24/08/25-01:00 a 07:00h
- Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
- Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)
2) Domingo 24/08/25-07:00 a 13:00h
- Zona Av. Gendarmeria Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Nires, Islas del Sur).
- Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
- Altos de la montaña
3) Domingo 24/08/25 13:00 a 19:00h
- Barrio Provincias Unidas Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
- Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)
- IPV1
4) Domingo 24/08/25-19:00 a 00:00h y Lunes 25/08/25 de 00:00 a 1:00h
- Zona Centro
9 de Octubre y Altos de la Montaña
- RP23
Sepan disculpar las molestias.