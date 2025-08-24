Sociedad

Cronograma de cortes del servicio eléctrico en Tolhuin

sábado 23 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Se informa a la población de Tolhuin que debido a una falla del grupo generador Cummins N°2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada:

1) Domingo 24/08/25-01:00 a 07:00h

  • Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
  • Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)

2) Domingo 24/08/25-07:00 a 13:00h

  • Zona Av. Gendarmeria Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Nires, Islas del Sur).
  • Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
  • Altos de la montaña

3) Domingo 24/08/25 13:00 a 19:00h

  • Barrio Provincias Unidas Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
  • Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)
  • IPV1

4) Domingo 24/08/25-19:00 a 00:00h y Lunes 25/08/25 de 00:00 a 1:00h

  • Zona Centro
    9 de Octubre y Altos de la Montaña
  • RP23

Sepan disculpar las molestias.

