Cronograma de atención en los CAPS este fin de semana

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego dio a conocer el esquema de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el Centro Asistencial Tolhuin (CAT) durante el próximo fin de semana. Se brindarán servicios de medicina general, enfermería, pediatría, odontología, vacunaciones de calendario y COVID-19, consejería en salud sexual y entrega de insumos.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

USHUAIA

.

CAPS 2 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591102 – Kuanip 957. Atención médica de adultos, enfermería, odontología y asistente dental. La atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.). Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 4 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591104 – Av. Alem 3900. Atención medicina general, agente sanitario, enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591106 – Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes. Atención medica de adultos, enfermería y obstetricia. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 7 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591107. Av. Alem 2008. Atención medicina general, enfermería, odontopediatría (turnos programados) y asistente dental. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: (02901) 591108 – Bahía de los Renos 3144 – Barrio Pipo. Atención medicina general, agente sanitario, odontología (turnos programados y asistente dental) y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

CAPS 2 de 12 a 18 h. Tel.: 421136. 9 de julio 1249. Atención médica: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 6 de 12 a 18 h. Tel.: 2964-432354. Padre Muñoz 1116. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, pediatría, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19, entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

CAPS N7 (F. Quiroga 2142) Tel.: 2964-698551. F. Quiroga 2142. Atención médica (controles programados y enfermos a demanda). Servicio de enfermería, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, asesorías en salud sexual.

POSTA SANITARIA de 12 a 18 h. Tel.: 2964-698614. G. Sudamericana 25. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, enfermería, vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.