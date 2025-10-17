Cronograma de atención en los CAPS este fin de semana

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego dio a conocer el esquema de atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el Centro Asistencial Tolhuin (CAT) durante el próximo fin de semana. Se brindarán servicios de medicina general, enfermería, pediatría, odontología, vacunaciones de calendario y COVID-19, consejería en salud sexual y entrega de insumos.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

USHUAIA

🔹 CAPS 5 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591105 – Independencia 1039 – Bahía Golondrina. Atención de medicina general, medicina para adolescentes, nutrición, salud mental, agente sanitario y enfermería Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹 CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591106. Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes. Atención de medicina de adultos, enfermería, obstetricia y trabajo social. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹 CAPS 9 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591109. Cabo San Pío 309 – Barrio Andorra. Atención medicina general, enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

🔹 CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

🔸CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

🔹 CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.