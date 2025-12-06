Cronograma de atención en los CAPS el fin de semana largo

Los Centros de Atención Primaria de Salud de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin funcionarán con guardias y servicios específicos el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre. También habrá guardia odontológica en el Hospital Regional Río Grande.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

USHUAIA

CAPS 1 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591101 Facundo Quiroga 2366, San Vicente. Atención medica de adultos, trabajo social y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 4 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591104 Av. Alem 3900. Atención enfermería, odontopediatría (turnos programados), asistente dental, agente sanitario y trabajo social. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 5 de 10 a 18 h. – Tel.: (2901) 591105- Independencia 708. Atención medicina general, odontología: la atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.), asistente dental y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591106- Pionero Fueguino 4373, Barrio Mirador de los Andes. Atención médica de adultos, obstetricia, trabajo social y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 7 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591107 – Av. Alem 2008. Atención médico generalista, enfermería, pediatría (turnos programados) y odontopediatría (turnos programados). Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591108 – Bahía de los Renos 3144, Barrio Pipo. Atención medicina general, agente sanitario, enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

RÍO GRANDE

CAPS 4 de 12 a 18h. Tel.: (2964) 697309. Visic 3077. Atención médica (controles programados y enfermos a demanda), enfermería/ vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual con entrega de anticonceptivos con el servicio de agentes sanitarios.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: (2964) 698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, enfermería/vacunación de calendario obligatorio todas las edades, odontología (programados y enfermos) y asesorías en salud sexual con entrega de anticonceptivos con el servicio de agentes sanitarios.

CAPS 6 de 12 a 18 h. Tel.: (2964)-570959. P. Muñoz 1116. Atención médica (controles programados y enfermos), enfermería/vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual con entrega de anticonceptivos con el servicio de agentes sanitarios.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h

TOLHUIN

CAT de 8 a 20 h. Tel.: (2901)492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda), pediatría (turnos programados). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.

LUNES 8 DE DICIEMBRE

USHUAIA

CAPS 5 de 10 a 18h. Tel.: (2901) 591105. Independencia 708. Atención medicina general y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

CAPS 9 de 10 a 18 h. Tel.: (2901) 591109. Cabo San Pío 301, Andorra. Atención medicina general y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario.

RÍO GRANDE

POSTA SANITARIA de 12 a 18 h. Tel.: (2964) 698614. G. Sudamericana 25. Atención médica (controles programados y enfermos), enfermería, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, asesorías en salud sexual y entrega de métodos anticonceptivos con el servicio de agente sanitario.

Guardia Odontológica en el HRRG de 8 a 20 h

TOLHUIN

Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.