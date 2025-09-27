Cronograma de atención en los CAPS de la provincia

El Gobierno de la Provincia detalló el cronograma de atención en los CAPS y en el servicio de atención odontológica de guardia en las tres ciudades: Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

USHUAIA

CAPS 1 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591101 – Facundo Quiroga 2633. Atención medicina de adultos, enfermería, trabajo social, agente sanitario, odontología y asistente dental. La atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.) Consejería y dispensa de anticonceptivos Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación anti gripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 4 DE 10 A 18 h. Tel.: 2901-591104. Av. Alem 3900. Atención medicina general, enfermería, pediatría, y agente sanitario. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591106. Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes. Atención de medicina de adultos, enfermería, obstetricia y trabajo social. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 7 de 10 a 18 h. Tel.: 02901 – 591107. Av. Alem 2008 – Atención medicina general, pediatría (turnos programados ) y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda).

Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.

GUARDIAS DE ODONTOLOGÍA EN LOS CAPS DE USHUAIA

El servicio de atención odontológica de guardia está destinado para situaciones que no pueden esperar un turno programado (dolor, infección, tumefacción,etc.). Ante la duda, le sugerimos llamar al Centro de Salud de guardia para garantizar una atención temprana y oportuna.

Los turnos para tratamientos odontológicos se otorgan en todos los centros de salud los días MARTES de 9 y 15 h. por teléfono. Para ello deben comunicarse al CAPS más cercano a su domicilio.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE



CAPS 2 – Odontología adultos – Niños

De 8 a 14h.

Tel: 2901-591102

Kuanip 957

CAPS 8 – Odontología adultos-niños

De 14 a 20h.

Tel: 2901-591108 / 2901-446876

Rio Claro 1251 – Barrio Pipo

CAPS 9 – Odontología adultos-niños.

De 8 a 14h.

Tel: 2901-591109 / 2901-440556 / 2901-551605

Interno: 2009 – Externo: 2901-591109

Cabo San Pio 301 – Barrio Andorra