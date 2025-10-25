Salud

Cronograma de atención en los CAPS

sábado 25 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El Ministerio de Salud de la Provincia anunció el cronograma de los Centros de Atención Primaria de la Salud de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, para este fin de semana.

Sábado 25 de octubre

🔹CAPS 1 de 10 a 18 h. – Tel.: 02901 591101- Facundo Quiroga 2366 San Vicente. Atención medicina general, psicología, trabajo social y enfermería, consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales)

🔹CAPS 3 de 10 a 18 h. Tel.: 02901 591103 – Gobernador Valdez 894. Atención medicina general, enfermería, odontología y asistente dental. La atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.). Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales)

🔹CAPS 6 de 10 a 18h. Tel.: (02901) 591106 – Pioneros Fueguinos 4373 Barrio Mirador de los Andes. Atención médico de adultos, medico generalista enfermería y obstetricia. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales)

🔹CAPS 7 de 10 a 18 h. Tel.: (02901) 591107- Av Alem 2008
Atención medicina general, enfermería, consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales)

RÍO GRANDE

🔹 CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

🔸CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

🔹 CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *