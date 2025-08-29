Cronograma de atención en los CAPS

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó cómo será la atención en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS. Los dispositivos estarán disponibles en las tres ciudades de la provincia, con distintos servicios médicos, de enfermería, odontología y vacunación.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

USHUAIA

CAPS 1 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591101 – Facundo Quiroga 2633. Atención medicina de adultos, enfermería, trabajo social, agente sanitario, odontología y asistente dental. La atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.) Consejería y dispensa de anticonceptivos Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación anti gripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 5 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591105 – Independencia 1039 – Bahía Golondrina. Atención de medicina general, medicina para adolescentes, nutrición, salud mental, agente sanitario y enfermería Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591106. Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes. Atención de medicina de adultos, enfermería, obstetricia y trabajo social; Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: (02901) 591108 – Bahía de los Renos 3144 – Barrio Pipo. Atención medicina general, agente sanitario, odontología (turnos programados y asistente dental) y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

CAPS 2 de 12 a 18 h. Tel.: 421136. 9 de julio 1249. Atención médica: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 445284/2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 443520/2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

CAPS 6 de 12 a 18 h. Tel.: 2964-432354. Padre Muñoz 1116. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, pediatría, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19, entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

POSTA SANITARIA de 12 a 18 h. Tel.: 2964-698614. G. Sudamericana 25. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, enfermería, vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.