Cronograma de actividades federativas para 2026

martes 30 de diciembre de 2025
La Asociación de Taekwondo Olímpico Chacra IV, ente rector de esta disciplina en Tierra del Fuego, dio a conocer el calendario de actividades para 2026, que comenzará con un Campo de Entrenamiento a efectuarse del 12 al 17 de enero en forma conjunta entre la Escuela Municipal y Rott TKD Punta Arenas.

RIO GRANDE.- Serán seis jornadas con el Maestro chileno Oscar Velásquez, con la utilización de pecheras electrónicas Gen2 y kp&p, y la participación de deportistas de selección. Los interesados deberán contactarse con el Maestro Marcelo Villarroel, de la Escuela Municipal (Río Grande), al (2964) 474698.

En febrero habrá una Capacitación de Arbitraje, en Puerto San Julián; y el domingo 15 de marzo un torneo en Río Grande, clasificatorio al Nacional Apertura 2026, a disputarse dos meses más tarde, en Salta o Formosa.

La Gala

En la Gala que tuvo lugar en la Casa del Deporte, la Asociación entregó certificados de Danes Kukkiwon a Leonel Vallejos (2° Dan), Bryanna Montenegro (2° Dan) y Elina Soto (1° Dan). Y de Danes CAT (Confederación Argentina de Taekwondo) a Elina Soto, Leandro Castillo, Nicole Caballero, Zoe Pampliega, Ingrid Astudillo, Franco Gasc y Naghyb Arevalos (3° Dan).

De reconocimiento a los Arbitros Nacionales (Torneo Nacional Apertura) Gabriel Martínez, Juan Pablo García, Leonel Vallejos y Martina García. Y a los deportistas destacados en 2025: Dante Oyarzun, Aimé Giménez, Margarita Treppo, Elina Soto, Máximo Quiroga, Leandro Castillo y Uriel Romero.

En síntesis

El Nacional Apertura de Taekwondo WT 2025 (el sábado 24 de mayo, en el Anexo del Microestadio, tras la apertura del día anterior en el gimnasio de la Escuela N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”) fue un hito para esta disciplina, con 300 participantes, y el 1° lugar para TdF (143 anotados, 53 oros), luego 4° en el Clausura (10 títulos).

Hubo una medalla de plata para Thiago Fernández (Junior/-55) en el G2 de Río de Janeiro, quien luego finalizaría 5° en el Sueños Olímpicos (Chile), donde se llevó un oro Mora Alarcón (Juvenil/-42), quien venía de conseguir sendas platas en las Copas Kukkiwon y de la Mujer, en Lima. También en la capital peruana, Elina Soto (Cadete/-51) obtuvo un bronce en la Copa Presidente.

Además, se realizaron Campos de Entrenamiento con Jeovanni Baeza (en Tolhuin y Pta.Arenas); un intercambio con Chile, organizado por la Escuela Municipal; y la participación en torneos en Puerto San Julián y Tolhuin (Copa Corazón de la Isla).

CALENDARIO 2026 DE LA ASOCIACION DE TAEKWONDO CHACRA IV

Fecha  Ciudad            Actividad

12-17/Enero   Río Grande     Campo de Entrenamiento Rott

Febrero           Pto.S.Julián    Capacitación Arbitraje

15/Marzo        Río Grande     Clasificatorio al Nacional

Marzo Río Grande     capacitación Arbitraje

04-05/Abril    Pto.S.Julián    Torneo

10-12/Abril    Ushuaia o Tolhuin     Campo de Entrenamiento

Abril   Río Grande     Curso Arbitraje (M.Andrea Mancuso)

Mayo  Salta o Formosa         Campeonato Nacional Apertura 2025

Mayo  Río Grande     Encuentro Interescuelas (Preinfantiles)

13/Junio          Río Grande     Torneo de Invierno

Julio    Río Grande     Capacitación y Encuentro en Poomsae

Agosto            Río Grande     Celebración Día del Niño

12/Septiembre            Tolhuin           Copa Corazón de la Isla

16-18/Octubre            Río Grande     Copa Tierra del Fuego (Clasificatorio Nacional)

Noviembre      Buenos Aires  Campeonato Nacional Cierre 2025 Diciembre       Río Grande     Cierre de Fin de Año

