Cronograma de actividades de la Expo “Emprender desde el Sur”

Se desarrollarán este sábado 11 y domingo 12 de octubre, desde las 13 hasta las 20 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot. Es una propuesta organizada por el Municipio de Río Grande en pos de generar un espacio que reúna a quienes hayan comenzado su camino emprendedor, así como promover el desarrollo económico local y la profesionalización de los emprendimientos.

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Expo “Emprender desde el Sur” tiene como eje proporcionar herramientas, contactos y conocimientos; impulsar una agenda de desarrollo productivo desde el sur y presentar stands con emprendimientos locales y pymes, demostraciones en vivo y paneles de experiencias donde emprendedores compartirán sus historias de crecimiento y expansión en el mercado.

El sábado 11 de octubre, de 13:30 hasta las 16 horas, se llevarán a cabo diferentes paneles de experiencias emprendedoras, donde disertarán Federico Breden, Referente Came Joven; Custáceceos TDF; Gin Ghandi, Deshidratadora Los Rios y Cervecería Klatue. Al concluir las exposiciones, se realizará la entraga de certificados a los participantes de la Escuela de Emprendedores.

Luego, a las 17 horas, se presentará el libro “Sal Marina” HI-CA, a cargo de Juan Ponce. A las 18:00 se realizará una demostración en vivo de alfombras artísticas del emprendimiento “Gato Gordo”, proveniente de la ciudad de Ushuaia.

El domingo 12 a las 15:00 habrá un espacio de “Living”, conformado por los emprendedores Alfajores del Fagnano y Chacinados San Andrés. Mientras que, a las 16 horas, se llevará a cabo una demostración en vivo de Romina Monte y la presentación de un nuevo producto del Cook and Cake.

Finalmente, habrá 2 espacios de “Living”, uno a las 17 horas, a cargo de Le Brule, Puente Viejo y Pastas Donadio. Mientras que, a las 18 horas, se presentarán Lisiando Bianchi de Lámparas 3D, Emanuel Rodriguez de CJE y Natalia Rodríguez de Meow.

Mediante estas propuestas y a través de la Expo “Emprender desde el sur”, el Municipio de Río Grande vincula a emprendedores y pymes de la ciudad para seguir consolidando su potencial de crecimiento con una visión estratégica hacia el futuro.